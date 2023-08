Echtes Bier statt Graffiti-Bier half einem Mann in Deutschland beim Löschen seines Fahrzeugs. Symbolbild: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Mit Bier hat ein Mann nach einem Autobrand auf der Autobahn BAB 19 in Mecklenburg-Vorpommern seinen Wagen gelöscht. Laut Polizei war das Auto am Samstagmittag zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow wegen eines technischen Defekts im Motorbereich in Brand geraten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann hat auf einer Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern seinen brennenden Wagen mit Bier gelöscht.

Eine Kiste Bier aus dem Kofferraum machte sich besser als ein Feuerlöscher.

Nach acht Flaschen Bier war das Feuer laut Polizei gelöscht. Mehr anzeigen

Der Mann habe sofort auf dem Standstreifen gehalten. Während sich seine Frau und zwei Kinder in Sicherheit brachten, habe der Familienvater neben dem Gepäck auch eine Kiste Bier aus dem Kofferraum geholt und «umgehend mit den ersten Löschmassnahmen» begonnen.

Nach acht Flaschen Bier war das Feuer laut Polizei gelöscht. Die eintreffende Feuerwehr habe zur Sicherheit noch die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und das Auslaufen umweltschädlicher Flüssigkeiten verhindert. An dem Wagen entstand laut Polizei Totalschaden. Schäden an der Fahrbahndecke der Autobahn seien jedoch durch das rasche Löschen mit Gerstensaft verhindert worden.