Mann nach grausamem Mord an Sex-Partnerin vor Gericht

Der Täter wurde Ende Januar 2021 verhaftet, zehn Tage nachdem die Leiche im Thunersee bei Gunten am 17. Januar 2021 entdeckt wurde. (Symbolbild) KEYSTONE

Ein 39-jähriger Mann steht in Thun wegen Mordes vor Gericht. Er soll eine Sex-Partnerin aus dem Baselbiet grausam getötet und dann die Leiche mit einem Baustellensockel beschwert im Thunersee versenkt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein heute 39-jähriger Mann tötet im Januar 2021 im Baselbiet auf grausame Weise eine fünf Jahre jüngere Frau.

Ein Streit über Sexpraktiken eskaliert. Der Mann erschlägt und fesselt die Frau, um sie anschliessend zu ersticken.

Er transportiert die Leiche an den Thunersee, wo er sie – beschwert mit einem Baustellensockel – versenkt. Die Tote wird am 17. Januar 2021 entdeckt.

Der Täter wird rund zwei Wochen nach dem Mord verhaftet und sitzt seither im vorzeitigen Strafvollzug. Mehr anzeigen

Der Angeklagte und die Frau hatten in der Vergangenheit gelegentlich unverbindliche sexuelle Kontakte. Gegen Ende 2020 fasste der Angeklagte den Entschluss, in Sachen Beziehungen und Sexualität aktiver zu werden. Sozusagen um sich «aufzuwärmen» suchte er den Kontakt mit der rund fünf Jahre jüngeren ehemaligen Sexpartnerin.

Nachdem es ihm gelungen war, an ihrem Wohnort im Baselbiet mit der Frau in Kontakt zu kommen, lotste er sie Mitte Januar 2021 an einen abgelegenen Ort im Bruderholz in der Nähe von Münchenstein. Laut Anklageschrift kam es bereits dort zu Diskussionen darüber, zu welchen sexuellen Handlungen die Frau bereit war. Der Angeklagte versuchte offenbar hartnäckig, die Frau von seinen Wünschen zu überzeugen.

Zu einem unbekannten Zeitpunkt in dieser Nacht schlug der Angeklagte mit einem eckigen, kantigen Gegenstand auf den Kopf der Frau ein und verletzte sie auch an Rippen und Rücken. Anschliessend fesselte er die Frau an Händen und Füssen. Sie wehrte sich dagegen.

Mit Kabelbinder erwürgt

Rund 20 bis 30 Minuten später legte der Angeklagte der Frau einen Kabelbinder um den Hals und zog diesen zu, so dass das Opfer erstickte. Der Mann band die Leiche an einen Baustellensockel und fuhr mit der Leiche an einen Ort am Thunersee, den er zuvor im Internet ausfindig gemacht hatte. Dort warf er die Tote bei Gunten in den See.

Am 17. Januar wurde die zunächst unbekannte Tote gefunden. Zehn Tage später nahm die Polizei den dringend tatverdächtigen Angeklagten fest. Er befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug.

Perverse Videos

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann Mord, Störung des Totenfriedens, Pornographie und Gewaltdarstellungen zur Last. Unter anderem soll der Mann sich im Darknet Videoaufnahmen heruntergeladen haben, die die Erhängung einer jungen Frau zeigten.

Der Prozess vor dem erstinstanzlichen Regionalgericht in Thun ist auf mehrere Tage angesetzt. Das Urteil wird am 22. Dezember verkündet.