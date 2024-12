Amokfahrt im Bagger – deutsche Polizei erschiesst Lenker

Das Fest der Panierten in Spanien: Hier ist das Werfen mit Eiern erwünscht

In der spanischen Stadt Ibi bist du am 28. Dezember nicht sicher. Die Leute bewerfen sich mit Eiern und Mehl. Der Tag wird seit Jahrhunderten gefeiert und ist mit dem 1. April in der Schweiz gleichzusetzen.

30.12.2024