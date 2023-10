Mann schiesst Scherzkeks in die Brust — und wird freigesprochen Dieser Streich kostete den Youtuber Tanner Cook fast das Leben. Er wollte einen Passanten hochnehmen, doch dieser schoss ihm einfach in die Brust — und wurde nun freigesprochen. 02.10.2023

Dieser Streich kostete den Youtuber Tanner Cook fast das Leben. Er wollte einen Passanten hochnehmen, doch dieser schoss ihm einfach in die Brust — und wurde nun freigesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 31-jähriger Essens-Kurier ist freigesprochen worden, nachdem er einem Youtuber in einem US-Einkaufszentrum in die Brust geschossen hatte.

Der Youtuber verfolgte und bedrängte den Angeklagten, um diesen für einen Streich hochzunehmen.

Der Vorfall hatte am 2. April Panik in dem Einkaufszentrum ausgelöst. Mehr anzeigen

Er schoss einem Youtuber in einem Einkaufszentrum in die Brust, dennoch wurde er jetzt freigesprochen: In einem kontroversen Fall befand eine US-Jury den 31-jährigen Alan Colie der schweren vorsätzlichen Körperverletzung für nicht schuldig.

Der Vorfall ereignete sich am 2. April und löste Panik im Dulles Town Center aus, einem Einkaufszentrum westlich der US-Hauptstadt Washington. Die Kund*innen flüchteten — auch, weil sie ein weiteres Schusswaffendelikt befürchteten.

Tanner Cook betreibt den Youtube-Kanal «Classified Goons», der über 50'000 Abonnenten zählt, und bezeichnet sich als Prankster. Also jemand, der anderen Streiche spielt. Er überlebte die Schussattacke.

Colie beruft sich auf Notwehr

Laut Tathergang verfolgte Cook den Lieferanten im Einkaufszentrum, bedrängte ihn, und spielte ihm etwas auf dem Smartphone vor. Der Kurier schoss dem Prankster daraufhin in die Brust, wurde festgenommen und schliesslich wegen schwerer vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt.

Von diesem Vorwurf wurde er nun freigesprochen. Allerdings war sich die Jury uneins über zwei weitere, weniger schwerwiegende Anklagepunkte. Sie beschloss schliesslich, ihn in einem Punkt schuldig und in einem anderen freizusprechen.

Colies Verteidiger argumentierte während seines Schlussplädoyers am vergangenen Donnerstag, sein Mandant habe sich von Cook bedroht gefühlt. Dieser sei 1.96 Meter gross und habe seinen Mandanten bedrängt. Er zielte lediglich darauf ab, eine Reaktion hervorzurufen und Zuschauer*innen auf seinen Youtube-Kanal zu locken.

Der Verteidiger erklärte weiter, Cook «versucht, die Leute zu verwirren, um Videos zu veröffentlichen. Ihm ist nicht bewusst, dass er den Menschen Angst macht. Er macht das weiterhin.»

«Hey, Dummkopf»

Die Geschworenen sahen ein Video des Vorfalls. Die Konfrontation zwischen Colie und Mr. Cook dauerte weniger als 30 Sekunden.

In dem Video ist zu sehen, wie Cook sich dem Kuriert Colie nähert, als dieser gerade eine Essensbestellung abholt. Cook beugt sich über ihn und hält sein Smartphone etwa 15 Zentimeter von Colies Gesicht. Er spielt mehrmals den Satz «Hey, Dummkopf, hör auf, über meinen Glanz nachzudenken» über eine Google-Übersetzungs-App ab.

Colie versucht zunächst, das Handy von seinem Gesicht wegzuschlagen, bevor er eine Waffe zieht und Cook in die untere linke Brust schiesst.

Der Angeklagte plädierte auf nicht schuldig und sagte, er habe aus Notwehr gehandelt. Die Staatsanwältin argumentierte hingegen, dass die Fakten kein Selbstverteidigungsargument stützen würden, da das Gesetz von Colie verlange, dass er vernünftigerweise befürchtet habe, unmittelbarer körperlicher Gefahr ausgesetzt zu sein, und dass er nicht mehr Gewalt anwenden durfte, als notwendig war. Sie erklärte ausserdem, dass Cooks Streich bizarr, aber nicht bedrohlich gewesen sei.