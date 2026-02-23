  1. Privatkunden
Vermieter rief die Polizei Mann soll seine Frau, zwei Kinder und sich selbst erschossen haben

dpa

23.2.2026 - 20:59

Am Montag waren Spezialisten der Spurensicherung am Haus im Einsatz.
Am Montag waren Spezialisten der Spurensicherung am Haus im Einsatz.
dpa

Ein Mann erreicht seine Mieter in Oberfranken nicht und ruft die Polizei. In der Wohnung finden die Beamten vier Leichen.

,

DPA, Redaktion blue News

23.02.2026, 20:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Oberfranken soll ein 52-jähriger Familienvater seine Frau, seinen 14-jährigen Sohn, seine 6-jährige Tochter und anschliessend sich selbst erschossen haben.
  • Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung, nachdem der Vermieter die Beamten alarmiert hatte, weil er die Familie nicht erreichen konnte.
  • Die Ermittler prüfen nun die Hintergründe der Tat, werten Spuren aus und sehen bislang keine Hinweise auf weitere Beteiligte.
Mehr anzeigen

Ein Familienvater soll in Oberfranken seine Frau, seine beiden Kinder und sich selbst erschossen haben. Polizisten fanden die vier Leichen am Freitagabend in einer Wohnung in Strullendorf im Landkreis Bamberg, wie die Beamten am Montag mitteilten. Bei den Toten handelt es sich demnach um den 52 Jahre alten Vater, seine 49 Jahre alte Frau sowie den 14 Jahre alten Sohn und die 6 Jahre alte Tochter.

Der 52 Jahre alte Deutsche habe mehrere Schusswaffen besessen und dafür auch eine waffenrechtliche Erlaubnis gehabt, teilten die Ermittler mit. Laut einem Polizeisprecher war der Mann Jäger und Sportschütze. Um welche Waffen es sich handelte, blieb zunächst unklar. 

Nachbarn hatten dem Vermieter einen auffälligen Geruch gemeldet

Auch die Hintergründe der Tat müssten noch ermittelt werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem müssten dafür noch Spuren ausgewertet werden. Laut einem Polizeisprecher ist die Obduktion der Leichen für Dienstag geplant. Anhaltspunkte dafür, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, gebe es bisher nicht.

Den Angaben zufolge hatte der Vermieter der Familie die Polizei gerufen, weil er seine Mieter nicht erreichen konnte und sich Sorgen machte. Mieter im Mehrfamilienhaus hätten zuvor einen auffälligen Geruch bemerkt, sagte ein Polizeisprecher. Darauf habe der Vermieter reagiert.

In der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Waldrands hätten die Beamten am Freitagabend dann die vier Leichen gefunden. Der genaue Todeszeitpunkt blieb zunächst unklar. Weitere Erkenntnisse dazu soll die rechtsmedizinische Untersuchung der Leichen bringen.

