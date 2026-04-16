  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zweijährige Freiheitsstrafe Mann stahl jahrelang Porzellan aus Élysée-Palast – und verkaufte es bei Facebook

Julian Weinberger

16.4.2026

Eine ehemaliger Mitarbeiter des Elysée-Palasts liess jahrelang Porzellan mitgehen.
Eine ehemaliger Mitarbeiter des Elysée-Palasts liess jahrelang Porzellan mitgehen.
AP Photo/Christophe Ena, Pool

Über zwei Jahre entwendete ein Mitarbeiter Porzellan aus dem Élysée-Palast und verkaufte es dann im Internet. Nun landete der Mann vor Gericht. 

,

Agence France-Presse, Redaktion blue News

16.04.2026, 20:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mitarbeiter des Élysée-Palasts in Paris entwendete jahrelang wertvolles Porzellan und verschacherte es im Internet.
  • Das gestohlene Tafelgeschirr bringt es auf einen Schätzwert in Höhe von etwa 348'500 Franken.
  • Ein Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren.
Mehr anzeigen

Weil er wertvolles Tafelgeschirr aus dem französischen Präsidentenpalast gestohlen und im Internet verkauft hat, ist ein ehemaliger Angestellter des Élysée-Palasts in Paris zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand Thomas M. am Donnerstag für schuldig, zwischen 2023 und 2025 Porzellan und andere Gegenstände im Wert von mehreren hunderttausend Franken gestohlen zu haben.

Aufgrund des langen Tatzeitraums, der Anzahl der gestohlenen Gegenstände sowie ihres finanziellen und historischen Werts handele es sich aus Sicht des Gerichts um eine «schwerwiegende» Tat, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung.

Auch ein Kunde wurde verurteilt

M. muss ein Jahr lang eine elektronische Fussfessel tragen, das zweite Jahr ist auf Bewährung. Er muss ausserdem eine Geldstrafe von 10'000 Euro  (9200 Franken)  zahlen und darf nicht mehr in ähnlicher Funktion arbeiten. Zudem darf er nie wieder ein Auktionshaus betreten.

Sein Komplize Damien G. wurde ebenfalls zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss acht Monate lang eine elektronische Fussfessel tragen, die übrigen 16 Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt.

St. Galler Boutique nach Diebstahl am Ende. «Der Laden war mein Baby, jetzt ist alles zerstört»

St. Galler Boutique nach Diebstahl am Ende«Der Laden war mein Baby, jetzt ist alles zerstört»

Die beiden Männer verkauften den Grossteil des Diebesguts über ein Geschäftskonto der Handelsplattform Vinted und über Facebook. Eigenen Angaben zufolge nahmen sie damit rund 15'000 Euro (13'900 Franken) ein. Ihr wichtigster Kunde Ghislain M., der fast 80 Objekte abkaufte, erhielt eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung.

Verteidigung nennt Schadenssumme «absurd»

Der Diebstahl flog im vergangenen Jahr auf, als die königliche französische Porzellanmanufaktur Sèvres – die viele der wertvollen Teller für den Präsidentenpalast produziert – einige Stücke auf Auktionswebsites entdeckte.

Die Ermittlungen führten schnell zu M., seit 2020 Vertragsangestellter in der für das Tafelgeschirr zuständigen Abteilung des Élysée-Palasts. Er war zudem der einzige Mitarbeiter mit direktem Zugang zu den Schlüsseln der Lagerräume.

Dem Hersteller zufolge hatte das gestohlene Porzellan einen Schätzwert in Höhe von etwa 348'500 Franken. Die Verteidigung bezeichnete diese Summe als «absurd». Während des Prozesses im Februar hatte der ehemalige Kellner M. zugegeben, er habe das Porzellan wegen seiner Schönheit entwendet, sich dann aber wegen seiner finanziellen Probleme zum Verkauf entschlossen.

Mehr zum Thema

Frankreich. Finanzfahnder nehmen Élysée-Palast in den Blick

FrankreichFinanzfahnder nehmen Élysée-Palast in den Blick

Nach dem Louvre-Diebstahl. Deutsches Familienunternehmen wirbt für «flüsterleisen» Lastenaufzug

Nach dem Louvre-DiebstahlDeutsches Familienunternehmen wirbt für «flüsterleisen» Lastenaufzug

Kamera überführt Dieb. 60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Kamera überführt Dieb60-Franken-Klau in Hofladen kostet Deutschen über 20'000 Franken

Meistgelesen

Atlantikströmung könnte früher kollabieren – mit fatalen Folgen für Europa
TV-Star erleidet Schlaganfall während Dreh
Europa geht der Treibstoff aus – und die Folgen spürst auch du
Deshalb ist Michael Schumacher für F1-Reporter-Legende nur der fünftbeste Fahrer aller Zeiten
Todesopfer sind zwei Frauen – 7-Jährige und Tatverdächtiger im Spital