Eine ehemaliger Mitarbeiter des Elysée-Palasts liess jahrelang Porzellan mitgehen. AP Photo/Christophe Ena, Pool

Über zwei Jahre entwendete ein Mitarbeiter Porzellan aus dem Élysée-Palast und verkaufte es dann im Internet. Nun landete der Mann vor Gericht.

Agence France-Presse, Redaktion blue News Julian Weinberger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mitarbeiter des Élysée-Palasts in Paris entwendete jahrelang wertvolles Porzellan und verschacherte es im Internet.

Das gestohlene Tafelgeschirr bringt es auf einen Schätzwert in Höhe von etwa 348'500 Franken.

Ein Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Mehr anzeigen

Weil er wertvolles Tafelgeschirr aus dem französischen Präsidentenpalast gestohlen und im Internet verkauft hat, ist ein ehemaliger Angestellter des Élysée-Palasts in Paris zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht befand Thomas M. am Donnerstag für schuldig, zwischen 2023 und 2025 Porzellan und andere Gegenstände im Wert von mehreren hunderttausend Franken gestohlen zu haben.

Aufgrund des langen Tatzeitraums, der Anzahl der gestohlenen Gegenstände sowie ihres finanziellen und historischen Werts handele es sich aus Sicht des Gerichts um eine «schwerwiegende» Tat, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung.

Auch ein Kunde wurde verurteilt

M. muss ein Jahr lang eine elektronische Fussfessel tragen, das zweite Jahr ist auf Bewährung. Er muss ausserdem eine Geldstrafe von 10'000 Euro (9200 Franken) zahlen und darf nicht mehr in ähnlicher Funktion arbeiten. Zudem darf er nie wieder ein Auktionshaus betreten.

Sein Komplize Damien G. wurde ebenfalls zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss acht Monate lang eine elektronische Fussfessel tragen, die übrigen 16 Monate wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Die beiden Männer verkauften den Grossteil des Diebesguts über ein Geschäftskonto der Handelsplattform Vinted und über Facebook. Eigenen Angaben zufolge nahmen sie damit rund 15'000 Euro (13'900 Franken) ein. Ihr wichtigster Kunde Ghislain M., der fast 80 Objekte abkaufte, erhielt eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung.

Verteidigung nennt Schadenssumme «absurd»

Der Diebstahl flog im vergangenen Jahr auf, als die königliche französische Porzellanmanufaktur Sèvres – die viele der wertvollen Teller für den Präsidentenpalast produziert – einige Stücke auf Auktionswebsites entdeckte.

Die Ermittlungen führten schnell zu M., seit 2020 Vertragsangestellter in der für das Tafelgeschirr zuständigen Abteilung des Élysée-Palasts. Er war zudem der einzige Mitarbeiter mit direktem Zugang zu den Schlüsseln der Lagerräume.

Dem Hersteller zufolge hatte das gestohlene Porzellan einen Schätzwert in Höhe von etwa 348'500 Franken. Die Verteidigung bezeichnete diese Summe als «absurd». Während des Prozesses im Februar hatte der ehemalige Kellner M. zugegeben, er habe das Porzellan wegen seiner Schönheit entwendet, sich dann aber wegen seiner finanziellen Probleme zum Verkauf entschlossen.