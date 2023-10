Das Kriminalgericht Luzern an der Landenbergstrasse. (Archivbild). Bild: Keystone/Urs Flüeler

Ein 36-jähriger Mann muss sich am heutigen Montag vor dem Kriminalgericht Luzern wegen Mordes verantworten. Er soll mutmasslich seiner Partnerin mit 65 Messerstichen das Leben genommen haben.

Die Tötung ereignete sich im Sommer 2021, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hiess. Die Partnerin des Beschuldigten plante ihre Eltern in Honduras zu besuchen. Als sie am Morgen zum Flughafen aufbrechen wollte, kam es zum Streit, woraufhin der Mann ihr mit einem Schmetterlingsmesser zahlreiche Stichwunden zufügte.

Seine Partnerin versuchte erfolglos das Messer abzuwehren und zu flüchten. Nach der Tötung machte der Beschuldigte Anstalten, die Leiche zu beseitigen. Nach ein paar Tagen gab der Ex-Mann des Opfers eine Vermisstenmeldung auf, woraufhin sich die Polizei einschaltete. Diese fand schliesslich beim Beschuldigten zuhause den Körper der Frau verpackt in einer Schachtel.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe. Der Ex-Mann des Opfers sowie deren drei Kinder treten als Straf- und Zivilkläger auf. Sie fordern eine Genugtuung von 70'000 Franken pro Kind und einen Schadensersatz von 10'857 Franken.

liku, sda