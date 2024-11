Die Polizei hat eine Zeugenaufruf gestartet, um die genauen Umstände des Unfalls zwischen zwei Lastwagen zu klären, bei dem einer der beiden Fahrer starb. (Symbolbild) KEYSTONE/Laurent Gillieron

In Vernier GE kollidierte ein Lkw-Anhänger mit einem stehenden Lkw, wobei der Fahrer des zweiten Lkws tödlich verletzt wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Lastwagen kollidierten in Vernier GE.

Ein Mann kam dabei ums Leben.

Die Polizei hat eine Zeugenaufruf gestartet. Mehr anzeigen

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Genf, als zwei Lastwagen in einen Zusammenstoss verwickelt wurden. Dabei verlor ein Mann sein Leben, was die Zahl der Verkehrstoten in diesem Jahr auf elf erhöht.

Die Kantonspolizei Genf informierte am Abend über den Vorfall. Der Unfall ereignete sich in Vernier, als ein Lastwagen mit einem langen Anhänger an einem anderen, auf der Strasse stehenden Lastwagen vorbeifuhr. Aus bisher ungeklärten Gründen kollidierte der Anhänger mit dem stehenden Fahrzeug.

Der Fahrer des stehenden Lastwagens befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn und wurde von dem Anhänger erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizei hat eine Zeugenaufruf gestartet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kantonspolizei Genf bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich zu melden. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange, und jede Information könnte entscheidend sein, um den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

sda