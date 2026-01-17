Helikopter brachten Rettungskräfte und Lawinensuchhunde ins Einsatzgebiet. Kantonspolizei Graubünden

Am Piz Badu in Graubünden ist eine Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. Dabei kam ein Mann ums Leben, vier weitere Personen wurden verletzt.

Bei einem Lawinenniedergang ist am Freitag bei Tujetsch GR ein Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Mitglieder einer von der Lawine erfassten siebenköpfigen Skitourengruppe wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen geborgen und in Spitäler geflogen.

Wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte, meldete sich ein Mitglied der Skitourengruppe am Freitag kurz nach 12 Uhr mittags bei ihr. Diese Person und ein weiteres Mitglied der Gruppe nahmen unverzüglich die Suche nach den fünf ganz oder teilweise Verschütteten auf.

Helikopter der Rega, von Swiss Helicopter sowie der Schweizer Luftwaffe brachten die Rettungskräfte sowie Lawinensuchhunde ins Einsatzgebiet an der Nordostflanke des Piz Badus. Ein deutscher Staatsbürger konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Alpinpolizei die genauen Umstände des Lawinenunfalls ab.