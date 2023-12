Die Feuerwehr barg den 69-Jährigen aus der Wohnung. Keystone

In Fideris GR ist ein 69-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag beim Brand einer Wohnung ums Leben gekommen. Zwei Gäste des Mannes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist noch unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Brand einer Wohnung in Fideris GR ist ein 69-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr fand den Mann in der brennenden Wohnung regungslos am Boden liegend.

Die Brandursache war zunächst unklar. Mehr anzeigen

Eine Reanimation des Wohnungsmieters musste erfolglos abgebrochen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte.

Eine Reanimation des Wohnungsmieters musste erfolglos abgebrochen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte.

Gäste retten sich

Zwei Gäste des Mannes hätten noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbständig aus der Wohnung fliehen können. Sie seien zur ambulanten Kontrolle ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen worden.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Graubünden sowie die Rettung Schiers und die Rettungsflugwacht.

