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Drei Festnahmen Angreifer prügeln 35-Jährigen in Monthey VS zu Tode

SDA

25.5.2026 - 18:29

Ein 35-jähriger Franzose starb zwei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Monthey VS an seinen Verletzungen. (Symbolbild)
Ein 35-jähriger Franzose starb zwei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Monthey VS an seinen Verletzungen. (Symbolbild)
Keystone

Ein 35-jähriger Franzose ist nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Monthey VS gestorben. Drei mutmassliche Täter wurden festgenommen, zwei von ihnen befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Keystone-SDA

25.05.2026, 18:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 35-jähriger Franzose ist nach einer gewalttätigen Attacke vor dem Bahnhof von Monthey VS gestorben.
  • Die Polizei nahm drei mutmassliche Täter fest, zwei von ihnen sitzen weiter in Untersuchungshaft.
  • Die Staatsanwaltschaft untersucht nun den genauen Ablauf der Tat.
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Vor dem Bahnhof von Monthey VS eskaliert eine Auseinandersetzung – wenig später kämpft ein 35-Jähriger im Spital um sein Leben. Trotz Reanimationsversuchen stirbt der Mann an seinen schweren Verletzungen, während die Polizei mehrere Verdächtige festnimmt.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Samstag kurz vor 7.00 Uhr vor dem Bahnhof in Monthey, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Zwei Personen griffen den 35-jährigen Mann körperlich an und flüchteten anschliessend.

Das Opfer wurde zunächst vom Bahnhofspersonal versorgt und reanimiert, bevor es mit einer Ambulanz ins Spital Sitten gebracht wurde. Dort erlag der Franzose am Montag seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Wallis führten zur Festnahme von drei mutmasslichen Tätern im Alter von 22 bis 30 Jahren. Es handle sich um portugiesische, französisch-algerische und angolanische Staatsangehörige, die nach Anhörungen in Untersuchungshaft genommen worden seien.

Der portugiesische Staatsangehörige sei zwischenzeitlich freigelassen worden und werde wegen unterlassener Nothilfe strafrechtlich verfolgt. Die Staatsanwaltschaft habe eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände der Tat zu klären.

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