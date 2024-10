Am 11. September musste die Kantonspolizei Solothurn zu einem Einsatz in in Hägendorf ausrücken, der nun im Tod des Opfers endete. KEYSTONE

Der Mann, der sich im September in Hägendorf SO selbst in Brand gesetzt hat, ist gestorben.

Der Mann, der sich im September in Hägendorf SO selbst in Brand gesetzt hat, ist gestorben. Er erlag im Spital seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Der Mann hatte sich am 11. September mit einer Flüssigkeit übergossen und anschliessend in Brand gesetzt. Dabei hatte er sich schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Nun sei er verstorben, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Die Polizei machte keine Angaben zu Hergang, Umständen und Identität des Mannes.

