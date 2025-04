Mann stürzt aus fahrendem Auto und stirbt

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten aber nicht mehr helfen. Keystone (Archivbild)

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte ein Mann in Murten FR aus einem fahrenden Auto. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Murten FR ist ein Mann am Freitagabend auf einem fahrenden Auto gestürzt.

Der 41-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Es ist unklar, wie es zu dem Unfall kam. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr anzeigen

Ein 41-jähriger Mann ist am Freitagabend in Murten FR aus unbekannten Gründen aus einem fahrenden Auto gestürzt. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Der Mann sei als Beifahrer einer 37-jährigen Frau vom Bahnhof Murten in Richtung Muntelier FR unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mit. Dabei sei er aus der rechten Vordertüre gestürzt.

Die Rettungskräfte seien schnell vor Ort gewesen. Doch jede Hilfe sei zu spät gekommen. Die Frau sei von einem Care-Team betreut worden. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall. Die Strasse war während vier Stunden gesperrt.