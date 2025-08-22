  1. Privatkunden
Sicherheitsvorfall in Norwegen Mann trickst sich ohne Ticket ins Flugzeug – und wird nur durch Zufall erwischt

Dominik Müller

22.8.2025

Der Vorfall hat sich an Bord einer Norwegian-Maschine ereignet.
Der Vorfall hat sich an Bord einer Norwegian-Maschine ereignet.
Archivbild: Keystone

Ein Passagier schlich sich in Tromsø an Bord eines Flugzeugs – ohne Ticket, ohne Ausweis, ohne aufzufallen. Nun wird das Sicherheitskonzept überprüft.

Dominik Müller

22.08.2025, 14:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann gelangte am Flughafen Tromsø ohne Ausweis und Ticket durch alle Kontrollen in ein Flugzeug nach Oslo, indem er sich unbemerkt an einen anderen Passagier anschloss.
  • Der Sicherheitsverstoss fiel erst auf, als die Polizei wegen eines anderen Vorfalls an Bord gerufen wurde.
  • Flughafen und Fluggesellschaft kündigten eine Überprüfung ihrer Sicherheitsprotokolle an.
Mehr anzeigen

In Norwegen ist es einem Mann gelungen, ohne Ausweis und Ticket durch alle Kontrollen zu gelangen und in ein Flugzeug zu steigen. Dafür heftete er sich an die Fersen des Passagiers vor ihm, als er durch die Sicherheits-Schleusen ging, erklärt Ivar Helsing Schrøen, Flughafenchef von Tromsø, dem norwegischen Rundfunk «NRK».

Der Mann gelangte so unbemerkt in die Maschine mit dem Ziel Oslo. Kurios: Der Vorfall flog nur auf, weil die Polizei aufgrund eines anderen problematischen Passagiers an Bord des Flugzeugs ausrücken müsste.

Helsing Schrøen kündigt gegenüber «NRK» an, der Flughafen werde nun seine Sicherheitsprotokolle überprüfen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt: «Wir werden die internen Routinen sowohl für uns als auch für diejenigen, die das Boarding abwickeln, überprüfen.» Der betreffende Flug wurde von der Fluggesellschaft Norwegian durchgeführt.

Airline kündigt Untersuchung an

Auf Anfrage von «NRK» erklärt Norwegian, dass solche Vorfälle sehr selten seien. Das Unternehmen werde nun in Zusammenarbeit mit dem Flughafen seine Routinen überprüfen.

«An einem Flughafen gibt es mehrere Kontrollpunkte, die solche Vorfälle verhindern sollen, beispielsweise bei der Sicherheitskontrolle und am Gate vor dem Einsteigen. Wir nehmen dies sehr ernst und werden gemeinsam mit dem Flughafen die Verfahren überprüfen», wird eine Sprecherin der Airline zitiert. Der Vorfall werde untersucht.

Auch wenn solche Vorfälle selten sind, ist es nicht das erste Mal, dass so etwas am Flughafen Tromsø passiert. Im Jahr 2023 kam es am damaligen provisorischen Auslandsflughafen zu einem ähnlichen Vorfall, berichtet der Flughafenchef. «Damals wurde die betreffende Person jedoch an Bord des Flugzeugs gestoppt und ziemlich schnell aus dem Flugzeug und vom Flughafen verwiesen», sagt Helsing Schrøen.

Video zum Thema

Fliegen wie ein VIP: Mit dem Economy-Ticket in die Lounge – lohnt sich das?

Fliegen wie ein VIP: Mit dem Economy-Ticket in die Lounge – lohnt sich das?

Wer mit der Swiss oder einer Partner-Airline in die Ferien fliegt, kann gegen Aufpreis auch als Economy-Passagier von den Vorzügen einer Flughafen-Lounge profitieren. Aber lohnt sich das und was kostet der Luxus?

04.07.2024

