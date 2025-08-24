Mann vergisst Ehefrau während WC-Pause bei Raststätte

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erst nach 45 Minuten bemerkt Mann vergisst Ehefrau während WC-Pause bei Raststätte

ai-scrape

24.8.2025 - 18:48

Ein Autofahrer vergass am Sonntagmorgen seine Frau an einer Autobahnraststätte in Deutschland.
Ein Autofahrer vergass am Sonntagmorgen seine Frau an einer Autobahnraststätte in Deutschland.
Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild)

Ein Mann auf der A3 bemerkte am Sonntagmorgen erst nach 45 Minuten, dass seine Frau nicht mehr im Auto war. Die Polizei und ein hilfsbereiter Busfahrer halfen bei der Rettungsaktion.

Redaktion blue News

24.08.2025, 18:48

24.08.2025, 18:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 39-jähriger Mann vergass seine Ehefrau an einer Raststätte auf der deutschen Autobahn A3 und bemerkte ihr Fehlen erst nach 45 Minuten.
  • Die Frau war unbemerkt ausgestiegen, wurde später von einem rumänischen Busfahrer mitgenommen und in der Nähe von Hanau gefunden.
  • Durch die Hilfe der Polizei und des Busfahrers konnte die Familie wieder zusammengeführt werden.
Mehr anzeigen

Auf der deutschen A3 hat sich ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet: Ein 39-jähriger Rumäne bemerkte erst nach 45 Minuten Fahrt, dass seine Ehefrau nicht mehr im Auto sass.

Zuvor hatte der Mann an einer Raststätte in Bayern eine Pause eingelegt. Während er davon ausging, dass seine Frau im Wagen blieb, stieg sie unbemerkt aus – und blieb zurück.

Der Mann setzte seine Fahrt mit dem elfjährigen Sohn fort, der ebenfalls schlief und daher nichts bemerkte. Erst beim Tanken in Bad Camberg im Bundesland Hessen, fiel ihm das Fehlen seiner Frau auf. In der Annahme, sie sei an der Raststätte in Bad Camberg ausgestiegen, suchte er vergeblich nach ihr und entschied sich schliesslich, die Polizei zu verständigen.

Deutschland. 73-Jährige auf Fahrt in die Schweiz an Raststätte vergessen

Deutschland73-Jährige auf Fahrt in die Schweiz an Raststätte vergessen

Die Autobahnpolizei Wiesbaden konnte schliesslich helfen. Über Umwege gelang es ihnen, die Frau zu kontaktieren, die sich mittlerweile in einem rumänischen Reisebus in der Nähe von Hanau befand, etwa 70 Kilometer entfernt.

Sie hatte sich nach dem WC-Stopp an der Raststätte allein wiedergefunden. Ein Landsmann bot ihr an, sein Handy zu benutzen und sie in seinem Bus mitzunehmen.

Dank der Zusammenarbeit der Autobahnpolizeien und der Unterstützung des Busfahrers konnte die Familie wieder vereint werden. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Tipps gegen die Sommerhitze: Autopool zur Abkühlung – kann das funktionieren?

Tipps gegen die Sommerhitze: Autopool zur Abkühlung – kann das funktionieren?

Hitzewellen in der Schweiz nehmen zu und zuhause wird es schnell unerträglich. Mit einfachen TikTok-Tipps zeigen wir, wie du auch an heissen Tagen einen kühlen Kopf behältst.

15.07.2025

Meistgelesen

Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten
«Männer haben keinen Anstand» – «Ein Sixpack ist sexy»
Mann vergisst Ehefrau während WC-Pause bei Raststätte
Penalty-Killer Loretz hält Luzerns Sieg in der Nachspielzeit fest

Mehr aus dem Ressort

Taifun «Kajiki» naht. Vietnam bereitet Evakuierung von über einer halben Million Menschen vor

Taifun «Kajiki» nahtVietnam bereitet Evakuierung von über einer halben Million Menschen vor

Russland. Explosion in Kinderkaufhaus in Moskau – Ein Toter

RusslandExplosion in Kinderkaufhaus in Moskau – Ein Toter

Aktuell. Ägypten: Mehrere Studenten im Mittelmeer ertrunken

AktuellÄgypten: Mehrere Studenten im Mittelmeer ertrunken