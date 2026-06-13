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Festnahme in Kapstadt Mann versteckte 150 giftige Skorpione im Gepäck

Oliver Kohlmaier

13.6.2026

Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann mit 150 Skorpionen im Gepäck aufgeflogen.
Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann mit 150 Skorpionen im Gepäck aufgeflogen.
IMAGO/Gallo Images (Archivbild)

Ein 28-jähriger Mann ist am Flughafen in Kapstadt festgenommen worden, weil er 150 Skorpione ins Ausland schmuggeln wollte. Die hochgiftigen Tiere waren zwischen Kleidungsstücken versteckt.

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Agence France-Presse, Redaktion blue News

13.06.2026, 23:17

13.06.2026, 23:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann festgenommen worden, der 150 giftige Skorpione schmuggeln wollte.
  • Nach Polizeiangaben versteckte der Mann die Tiere zwischen Kleidungsstücken.
  • Der Handel mit Wildtieren ist in Südafrika ein grosses Problem.
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Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann festgenommen worden, weil er 150 Skorpione schmuggeln wollte. Wie die südafrikanische Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 28-Jährige die giftigen Tiere in seinem Gepäck zwischen Kleidungsstücken versteckt.

Seine Festnahme sei bereits am Freitag aufgrund von Geheimdiensthinweisen erfolgt. Zu seinem geplanten Reiseziel wurden keine Angaben gemacht. Der Mann sollte am Montag vor Gericht erscheinen.

Die Skorpione wurden in ein Wildtierzentrum gebracht. Der Handel mit Wildtieren ist in Südafrika, einem der artenreichsten Länder der Welt, ein grosses Problem. Kriminelle Banden interessieren sich nicht nur für Nashörner oder Elefanten, sondern beispielsweise auch für Schuppentiere und Reptilien, um einen weltweit lukrativen Schwarzmarkt zu bedienen.

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