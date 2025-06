Mann wird aus Aare gerettet – zwei Tage später ist er tot

In der Nähe der Oltener Bahnhofbrücke wurde ein 64-Jähriger aus der Aare gerettet. Zwei Tage später stirbt er im Spital. IMAGO/imagebroker

Am vergangenen Dienstag hat die Solothurner Polizei in Olten einen Mann gerettet, der auf der Aare trieb. Sein Zustand war kritisch. Am Donnerstag ist der 64-Jährige im Spital gestorben.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag hat die Solothurner Kantonspolizei einen Mann aus der Aare gerettet.

Am Donnerstag ist der 64-Jährige im Spital gestorben. Mehr anzeigen

Augenzeugen haben am Dienstagnachmittag die Polizei alarmiert, weil ein Mann in der Nähe der Bahnhofbrücke in Olten auf der Aare trieb. Die Sondergruppe Schifffahrt der Kantonspolizei hat den Mann geborgen. Nach der medizinischen Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst in kritischem Zustand ins Spital.

Im Spital ist der 64-Jährige am Donnerstagnachmittag laut Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn gestorben.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann von der Bahnhofbrücke in die Aare gesprungen. Was danach passiert ist, bis er auf dem Fluss treibend entdeckt wurde, ist unklar.