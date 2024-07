Dramatisches Unglück in Bosco Gurin TI: Ein 53-jähriger Mann ist von seinem eigenen Auto überrollt worden. (Symbolbild) Bild:dpa

Dramatisches Unglück in Bosco Gurin TI: Ein 53-jähriger Mann ist von seinem eigenen Auto überrollt worden. Der Mann starb noch am Unfallort.

SDA

Ein 53-jähriger Mann ist am Donnerstag in Bosco Gurin TI von seinem eigenen Auto überrollt worden. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte sich das auf einem Parkplatz abgestellte Auto selbstständig gemacht und war ohne Fahrer rückwärts gerollt, wie die Tessiner Kantonspolizei schrieb. Die Polizisten und das Rettungsteam der Rega hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Zum Unfallort wurde ein Care-Team aufgeboten.

sda/tcar