Ein junger Mann ist in Lützelflüh-Goldbach BE von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Warum der Mann im Bereich der Bahngleise unterwegs war, ist noch unklar.

Ein junger Mann ist am Sonntagmorgen in Lützelflüh-Goldbach BE von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei hat zur Klärung der Hintergründe und des genauen Unfallhergangs Ermittlungen aufgenommen.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau und die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten, war der Polizei der Bahnunfall gegen sechs Uhr morgens gemeldet worden. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort eine leblose Person vor. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ein Schweizer aus dem Kanton Bern

Beim Verstorbenen handelt es sich um einem 21-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann im Bereich der Bahngleise unterwegs gewesen, als er aus noch zu klärenden Gründen von einem Zug erfasst wurde. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Lokführer die Kollision nicht verhindern.

Der Bahnverkehr zwischen Langnau und Burgdorf war nach dem Unfall für mehrere Stunden unterbrochen. Im Einsatz stand auch das Care-Team des Kantons Bern für die Betreuung der betroffenen Personen.

