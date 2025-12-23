  1. Privatkunden
Skurrile Szene in Indien Tausende müssen Prüfung auf einer Landebahn schreiben

Fabienne Berner

23.12.2025

Spicken verboten: Massenandrang bei Aufnahmeprüfung auf Landebahn

Spicken verboten: Massenandrang bei Aufnahmeprüfung auf Landebahn

Tausende Bewerbende, kaum Infrastruktur: In Indien wurde eine staatliche Aufnahmeprüfung kurzerhand auf einer Flughafen-Landebahn durchgeführt. Tische und Stühle? Fehlanzeige.

22.12.2025

Tausende Bewerbende, kaum Infrastruktur: In Indien wurde eine staatliche Aufnahmeprüfung kurzerhand auf einer Flughafen-Landebahn durchgeführt. Tische und Stühle? Fehlanzeige.

Fabienne Berner

23.12.2025, 15:12

23.12.2025, 18:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die grosse Zahl an Bewerbenden für die Heimatschutz-Truppe zwang indische Behörden zu einem improvisierten Prüfungsort auf einem Flugfeld.
  • Grund für den Ansturm waren niedrige formale Anforderungen.
  • Die skurrile Szene verdeutlicht den starken Druck auf dem indischen Arbeitsmarkt, insbesondere bei Jugendlichen.
Mehr anzeigen

Im indischen Bundesstaat Odisha ist es zu einer aussergewöhnlichen Prüfungsszene gekommen. Für die erste Runde der Aufnahmeprüfung zur Heimatschutz-Truppe nutzten die Behörden die Landebahn des Flughafens von Sambalpur. Grund dafür war der enorme Andrang: 8000 Personen wollten einen der 187 Plätze ergattern.

Ohne Tische oder Stühle schrieben die Kandidatinnen und Kandidaten den Test unter freiem Himmel. Als einfacher Einstieg in den Staatsdienst lockt die Prüfung jedes Jahr zahlreiche Bewerbende an. Die hohe Nachfrage steht im Zusammenhang mit der angespannten Arbeitsmarktlage: Besonders junge Menschen sind in Indien stark von Arbeitslosigkeit betroffen.

Mehr zum Thema

Polizei reagiert mit Stockschlägen: Schüler kommen zu spät zur Prüfung – Situation eskaliert

Polizei reagiert mit Stockschlägen: Schüler kommen zu spät zur Prüfung – Situation eskaliert

Wer zu spät zur Prüfung erscheint, wird in Indien nicht mehr auf das Gelände gelassen. Im Bundesstaat Bihar verschaffen sich Schüler*innen Zugang mit Gewalt. Die Polizei reagiert mit Stockschlägen.

03.02.2025

