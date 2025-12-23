Spicken verboten: Massenandrang bei Aufnahmeprüfung auf Landebahn Tausende Bewerbende, kaum Infrastruktur: In Indien wurde eine staatliche Aufnahmeprüfung kurzerhand auf einer Flughafen-Landebahn durchgeführt. Tische und Stühle? Fehlanzeige. 22.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die grosse Zahl an Bewerbenden für die Heimatschutz-Truppe zwang indische Behörden zu einem improvisierten Prüfungsort auf einem Flugfeld.

Grund für den Ansturm waren niedrige formale Anforderungen.

Die skurrile Szene verdeutlicht den starken Druck auf dem indischen Arbeitsmarkt, insbesondere bei Jugendlichen. Mehr anzeigen

Im indischen Bundesstaat Odisha ist es zu einer aussergewöhnlichen Prüfungsszene gekommen. Für die erste Runde der Aufnahmeprüfung zur Heimatschutz-Truppe nutzten die Behörden die Landebahn des Flughafens von Sambalpur. Grund dafür war der enorme Andrang: 8000 Personen wollten einen der 187 Plätze ergattern.

Ohne Tische oder Stühle schrieben die Kandidatinnen und Kandidaten den Test unter freiem Himmel. Als einfacher Einstieg in den Staatsdienst lockt die Prüfung jedes Jahr zahlreiche Bewerbende an. Die hohe Nachfrage steht im Zusammenhang mit der angespannten Arbeitsmarktlage: Besonders junge Menschen sind in Indien stark von Arbeitslosigkeit betroffen.

