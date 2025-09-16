Diese Pilgerstadt in Spanien wird von Touristen überrannt

Pilger und Touristen in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. AP Photo/Lalo Villar/Keystone

Santiago de Compostela erwartet in diesem Jahr eine Rekordzahl an Pilgern. Dazu kommen noch viele weitere Touristen. Der nordwestspanischen Stadt am Ende des Jakobswegs setzt das zu.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie viele Orte in Spanien leidet auch die Pilgerstadt Santiago de Compostela zunehmend unter den Auswirkungen des Massentourismus.

Die Stadt im Nordwesten Spaniens ist der Endpunkt des berühmten Jakobsweges.

In diesem Jahr wird eine Rekordzahl an Pilgern erwartet. Hinzu kommen viele weitere Touristen.

Unter anderem sind die Mieten in der Stadt stark angestiegen. Mehr anzeigen

Während sich bedrängte Einwohner von Barcelona schon einmal mit Wasserpistolen gegen die Touristenmassen zur Wehr setzten, versucht es eine Nachbarschaftsinitiative in Santiago de Compostela auf die sanfte Art: mit einem Führer für gutes Touristen-Benehmen.

Die Broschüre, die in der nordwestspanischen Gemeinde, dem berühmten Endpunkt des Jakobs-Pilgerwegs, in Hotels und Herbergen verteilt wird, bittet in mehreren Sprachen unter anderem um Ruhe oder das Beachten der Verkehrsregeln. Auch dass die Spitzen der Wanderstöcke mit Gummiaufsätzen geschützt werden sollten, wird aufgeführt, um Schäden an den Pflastersteinen der engen Gassen zu vermeiden.

Genutzt hat es offenbar wenig. Weiterhin ziehen lautstark singende Gruppen durch die Strassen, werden Einbahnregelungen missachtet und stossen Metallspitzen in die Pflastersteine. Die sozialen Medien sind voller Fotos von Touristen, die sich in dem Weltkulturerbe danebenbenehmen.

«Wir haben keine Tourismus-Phobie»

Darüber hinaus ist es schon die schiere Zahl der Pilgernden und Urlauber, die die Stadt mit ihren knapp 100'000 Einwohnern überwältigt und die Einheimischen an den Rand drängt. Im Zentrum um die Kathedrale, in der die Pilgerschaft zum Grab des Apostels Jakobus strömt, ist kaum noch Raum für die Einheimischen.

«Wir haben keine Tourismus-Phobie», sagt Roberto Almuíña, der Präsident der Nachbarschaftsvereinigung der Altstadt. «Wir haben immer harmonisch mit dem Tourismus gelebt, aber wenn er ausser Kontrolle gerät, wenn der Druck über das Annehmbare hinausgeht, dann kommt Ablehnung auf.»

Mieten steigen rasant

Der «Camino de Santiago», der Jakobsweg, geht zurück aufs 9. Jahrhundert. Es ist ein Netzwerk von Pilgerpfaden quer durch Europa mit dem Ziel Santiago. Im vergangenen Jahr registrierten sich eine halbe Million Menschen für eine der Routen zur Kathedrale, eine Rekordzahl. Dazu kommen viele normale Touristen, die nicht die Pilgerwege wählen.

Das macht sich nicht zuletzt in den Preisen für Essen und Wohnen bemerkbar. Die jährlichen Mieten stiegen einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Studie zufolge zwischen 2018 und 2023 um 44 Prozent.

Kathedrale in Santiago de Compostela: «Manche befolgen die Regeln, andere nicht.» AP Photo/Lalo Villar/Keystone

Er überlege, zurück zu seiner Mutter zu ziehen, weil er einfach nicht mehr über die Runden komme, obwohl er Vollzeit arbeite, sagt der 27-jährige Antonio Jeremías. Die einzigen, die in der Gegend wohnen bleiben könnten, seien diejenigen, die eine Wohnung geerbt hätten, ergänzt die 32-jährige Andrea Dopazo. Obwohl sie nicht wegwollte, musste sie sich mit einer Bleibe ausserhalb zufriedengeben. Im Zentrum eine Mietwohnung zu finden, sei eine aussichtslose Mission, bestätigt auch Sihara Pérez von der Universität Santiago.

Schon im vergangenen Jahr erliess die Stadt ein Verbot für Vermietungen von privaten Wohnungen im Stil von Airbnb. Das sei nötig geworden, weil die wachsende Zahl solcher Vermietungen sich sowohl im zur Verfügung stehenden Wohnraum für die Einwohnerschaft als auch im Preis deutlich niederschlage, hiess es.

Aber nicht alle halten sich an die Vorschriften. «Manche befolgen die Regeln, andere nicht», sagt Montse Vilar, Vertreterin der Nachbarschaftsinitiative Xuntanza. Doch genau dieses Modell der Wohnungsvermietungen sei es, das den Wohnraum stark einschränke.

Zwischen 2000 und 2020 habe das historische Zentrum etwa die Hälfte seiner Einwohnerschaft verloren, erklärt Roberto Almuíña. Jetzt lebten noch etwa 3000 Menschen hier. «Die Stadt hat sich geleert», sagt er.

Viele Läden für den Alltagsbedarf sind verschwunden. Stattdessen werben Cafés, Eisdielen und Souvenir-Shops um Kundschaft.

In diesem Jahr erwartet Santiago einen neuen Pilgerrekord. «Der Camino wird immer bekannter, immer mehr Leute kommen», ist auch die Erfahrung von Ale Osteso, der seit vier Jahren alljährlich auf Wallfahrt geht. Nicht immer bleibe dabei der Sinn der Pilgerschaft gewahrt, meint er: «Die Spiritualität scheint zuweilen etwas verloren zu gehen.»