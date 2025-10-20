Ein Masseur aus Deutschland muss heute vor dem Obergericht in Zürich erscheinen. (Themenbild) Bild: Keystone/Ennio Leanza

Weil er drei Patientinnen missbraucht haben soll, steht an diesem Montag ein medizinischer Masseur vor dem Zürcher Obergericht. Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Meilen, verurteilte den Deutschen dafür Ende 2023 wegen mehrfacher Schändung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil er drei Patientinnen missbraucht haben soll, steht an diesem Montag ein medizinischer Masseur vor dem Zürcher Obergericht.

Der Deutsche war lediglich zehn Tage lang an einem Spital in der Region Zürich angestellt, bis er wegen der gemeldeten Übergriffe fristlos entlassen wurde.

Er soll drei Frauen an den Brüsten und im Intimbereich berührt und massiert haben.

Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Meilen, verurteilte den Mann dafür Ende 2023 wegen mehrfacher Schändung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten. Mehr anzeigen

Der medizinische Masseur war lediglich zehn Tage lang an einem Spital in der Region Zürich angestellt, bis er wegen der gemeldeten Übergriffe fristlos entlassen wurde. Er soll drei Frauen an den Brüsten und im Intimbereich berührt und massiert haben. Die Frauen konnten sich teilweise wegen körperlicher Einschränkungen nicht gegen die Übergriffe wehren oder verfielen in Schockstarre.

Die Vorinstanz, das Bezirksgericht Meilen, verurteilte den Deutschen dafür Ende 2023 wegen mehrfacher Schändung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 34 Monaten. Davon soll er 12 Monate absitzen, den Rest erhielt er auf Bewährung.

Zusätzlich zur Freiheitsstrafe erhielt der Masseur einen Landesverweis von acht Jahren und ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot im Gesundheitsbereich mit Patientenkontakt.

Sein Anwalt hatte beim Prozess in Meilen gesagt, dass ein Therapeut darauf angewiesen sei, dass Patientinnen aktiv kommunizieren würden, wenn ihnen eine Berührung unangenehm sei. Diese drei Frauen hätten dies jedoch nicht oder erst sehr viel später getan.