Forscher rätseln Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Von Luna Pauli

3.10.2026

Schock am Stadtstrand auf Mallorca: Toter Hai mit riesiger Bisswunde stellt Forscher vor Rätsel

Schock am Stadtstrand auf Mallorca: Toter Hai mit riesiger Bisswunde stellt Forscher vor Rätsel

Ein toter Hai ist vor Palma de Mallorca angespült worden – und sorgt mit einer auffälligen Verletzung für Aufsehen. Die tiefe Wunde gibt Rätsel auf: Handelt es sich um den Angriff eines anderen Raubtieres?

03.09.2025

Ein toter Hai ist vor Palma de Mallorca angespült worden – und sorgt mit einer auffälligen Verletzung für Aufsehen. Die tiefe Wunde gibt Rätsel auf: Handelt es sich um den Angriff eines anderen Raubtieres?

Von Luna Pauli

03.10.2026, 22:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Stadtstrand von Palma de Mallorca wurde ein toter Hai angespült.
  • Der Kadaver zeigte eine auffällige Verletzung am Hals.
  • Die «Fundaciòn Palma Aquarium» untersucht nun Art, Geschlecht und vor allem die Todesursache.
Mehr anzeigen

Am beliebten Stadtstrand von Palma de Mallorca bot sich Spaziergängern und Badegästen ein ungewöhnliches Bild: Ein toter Hai wurde von den Wellen an die Küste gespült. Fotos und Videos zeigen das Tier mit einer auffälligen Verletzung am Körper – ein Anblick, der viele Schaulustige anzog.

Rätselhafte Verletzung wirft Fragen auf

Doch was steckt hinter der mysteriösen Wunde des Hais? Handelt es sich um eine Attacke eines anderen Meeresbewohners oder um äussere Einflüsse?

Die ganze Geschichte erfährst du im blue News-Video.

