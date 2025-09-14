  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

blue News testet Maximalpunktzahl am Knabenschiessen – würdest du es schaffen?

Von Yannik Tschan, Selena Bao und Evita Rauber

14.9.2025

So schwer ist es, beim Knabenschiessen etwas zu treffen

So schwer ist es, beim Knabenschiessen etwas zu treffen

Rund 4'000 Jugendliche treten beim Knabenschiessen gegeneinander an. Mit nur 5 Schüssen wird versucht, die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen. blue News hat den Selbsttest gemacht und ist auf den Schiessstand gegangen.

13.09.2025

Rund 4'000 Jugendliche treten beim Knabenschiessen gegeneinander an. Mit nur 5 Schüssen wird versucht, die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen. blue News hat den Selbsttest gemacht und ist auf den Schiessstand gegangen.

,

Von Yannik Tschan, Selena Bao und Evita Rauber

14.09.2025, 15:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aktuell findet mit dem Knabenschiessen das grösste Zürcher Volksfest statt
  • Der Hauptevent ist ein Sportschiesswettkampf für Jugendliche aus dem Kanton Zürich
  • Über 4'000 Jugendliche versuchen dabei, mit fünf Schuss die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen
Mehr anzeigen

Dieses Wochenende treten wieder rund 4'000 Jugendliche beim Knabenschiessen an. Doch am Schluss wird es nur eine Gewinnerin oder einen Gewinner geben. Die Wettkampfregeln unterscheiden sich allerdings zum gewöhnlichen Sportschiessen.

Schon die Scheiben sind sehr ungewöhnlich. Geschossen wird nämlich auf eine A-Scheibe mit 6er-Einteilung. Das bedeutet, dass auf der Zielscheibe sechs immer kleiner werdende Ringe in die Mitte führen, wobei die Mitte 6 Punkte wert ist. Zusätzlich gibt es für jeden Schuss, welche die Scheibe trifft, einen Scheibentreffer, also einen Extrapunkt.

So kommst du ins Finale

Insgesamt geben die Teilnehmer 5 Schuss ab, somit ist die Maximalpunktzahl 35 (5 x 6 Punkte + 5 Scheibentreffer). Um zu gewinnen, muss man mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Vorrunde am Wochenende die Maximalpunktzahl holen, was eine ziemlich grosse Herausforderung ist.

Sämtliche Schütz*innen, welche die möglichst höchste Punktzahl vom Wettkampf erreichen, qualifizieren sich für das Finale am Montag. Im sogenannten Ausstich gelten nochmals dieselben Regeln – wer die höchste Punktzahl hat, gewinnt. Das wird so lange gemacht, bis nur noch eine Person alleinig die höchste Punktzahl der Runde schiesst.

Über 300 jährige Tradition

Die Tradition geht bereits ins 17. Jahrhundert zurück. Was heute als Volksfest gefeiert wird, war früher eine vormilitärische Waffenübung. Davon spürt man aber heute nicht mehr viel – nebst dem Schiesswettkampf gibt es unzählige Fahrgeschäfte und Food-Stände. Der dreitägige Event in Zürich lockt jedes Jahr über 800'000 Besucher*innen an und stellt damit das grösste Zürcher Volksfest dar.

Doch wie schwierig ist es eigentlich, die volle Punktzahl zu erreichen? Die Reporterinnen Evita und Selena von blue News haben sich im Selbstversuch beim Schützenverein Dachlissen-Mettmenstetten probiert. Ohne Schiesserfahrung, dafür mit Betreuung, ging es direkt in den Schiessstand. Wie viele Punkte dabei erreicht wurden, siehst du im Video.

Meistgelesen

Bundeshaus korrigiert Tippfehler – jahrelang merkte es niemand
Italienische Presse deckt Yann Sommer nach Niederlage mit Kritik ein
Zurück zum Ex – hat Michael bei Bäuerin Andrea die zweite Chance gepackt?
Forscher entdecken mysteriöses Verschwinden in der Arktis – mit fatalen Folgen
Kann Luzern gegen YB den Anschluss an die Spitze halten?

Mehr aus dem Ressort

Neuer Guinness-Weltrekord. Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Neuer Guinness-WeltrekordEin Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Videos aus dem Ressort

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.

12.09.2025

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Berlin, 08.09.2025: Trauer um «Polizeiruf 110»-Star Horst Krause stirbt am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow Krause – der brummige Dorfpolizist Mit Hund im Beiwagen seines Motorrads wurde er bundesweit bekannt und begeisterte die Zuschauer In der ARD-Reihe «Polizeihauptmeister Krause» ging es um das Leben seiner Figur und deren Familie Krause wurde 1941 nahe Danzig geboren und wuchs in Ludwigsfelde auf Schon in der Schule ein Klassenclown Er beginnt seine Karriere bereits in der DDR und bleibt bis heute Kult

08.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Mehr Videos