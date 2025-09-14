So schwer ist es, beim Knabenschiessen etwas zu treffen Rund 4'000 Jugendliche treten beim Knabenschiessen gegeneinander an. Mit nur 5 Schüssen wird versucht, die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen. blue News hat den Selbsttest gemacht und ist auf den Schiessstand gegangen. 13.09.2025

Rund 4'000 Jugendliche treten beim Knabenschiessen gegeneinander an. Mit nur 5 Schüssen wird versucht, die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen. blue News hat den Selbsttest gemacht und ist auf den Schiessstand gegangen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aktuell findet mit dem Knabenschiessen das grösste Zürcher Volksfest statt

Der Hauptevent ist ein Sportschiesswettkampf für Jugendliche aus dem Kanton Zürich

Über 4'000 Jugendliche versuchen dabei, mit fünf Schuss die Maximalpunktzahl von 35 zu erreichen Mehr anzeigen

Dieses Wochenende treten wieder rund 4'000 Jugendliche beim Knabenschiessen an. Doch am Schluss wird es nur eine Gewinnerin oder einen Gewinner geben. Die Wettkampfregeln unterscheiden sich allerdings zum gewöhnlichen Sportschiessen.

Schon die Scheiben sind sehr ungewöhnlich. Geschossen wird nämlich auf eine A-Scheibe mit 6er-Einteilung. Das bedeutet, dass auf der Zielscheibe sechs immer kleiner werdende Ringe in die Mitte führen, wobei die Mitte 6 Punkte wert ist. Zusätzlich gibt es für jeden Schuss, welche die Scheibe trifft, einen Scheibentreffer, also einen Extrapunkt.

So kommst du ins Finale

Insgesamt geben die Teilnehmer 5 Schuss ab, somit ist die Maximalpunktzahl 35 (5 x 6 Punkte + 5 Scheibentreffer). Um zu gewinnen, muss man mit grosser Wahrscheinlichkeit in der Vorrunde am Wochenende die Maximalpunktzahl holen, was eine ziemlich grosse Herausforderung ist.

Sämtliche Schütz*innen, welche die möglichst höchste Punktzahl vom Wettkampf erreichen, qualifizieren sich für das Finale am Montag. Im sogenannten Ausstich gelten nochmals dieselben Regeln – wer die höchste Punktzahl hat, gewinnt. Das wird so lange gemacht, bis nur noch eine Person alleinig die höchste Punktzahl der Runde schiesst.

Über 300 jährige Tradition

Die Tradition geht bereits ins 17. Jahrhundert zurück. Was heute als Volksfest gefeiert wird, war früher eine vormilitärische Waffenübung. Davon spürt man aber heute nicht mehr viel – nebst dem Schiesswettkampf gibt es unzählige Fahrgeschäfte und Food-Stände. Der dreitägige Event in Zürich lockt jedes Jahr über 800'000 Besucher*innen an und stellt damit das grösste Zürcher Volksfest dar.

Doch wie schwierig ist es eigentlich, die volle Punktzahl zu erreichen? Die Reporterinnen Evita und Selena von blue News haben sich im Selbstversuch beim Schützenverein Dachlissen-Mettmenstetten probiert. Ohne Schiesserfahrung, dafür mit Betreuung, ging es direkt in den Schiessstand. Wie viele Punkte dabei erreicht wurden, siehst du im Video.