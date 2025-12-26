Ein Stück Panettone ist wahrschenlich die Ursache für den Tod eines Mannes in Turin. (Symbolbild) dpa

Ein Mann soll in Turin an einem Stück Panettone und einem Mandarinenschnitz erstickt sein. Die schnelle Hilfe der Angehörigen kam zu spät. Die Anteilnahme ist gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Turin ist ein 47-jähriger Mann beim Weihnachtsdessert erstickt, offenbar an einem Stück Panettone und einer Mandarine, die seine Atemwege blockierten.

Trotz schneller Alarmierung der Rettungskräfte kam jede Hilfe zu spät. In sozialen Medien bekundeten viele Menschen ihr Mitgefühl mit der Familie. Mehr anzeigen

Tragisches Ende eines Weihnachtessens im Kreis der Familie: In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone. Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.

Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde.

Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien. Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen.

In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil – und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. «Du wirst immer in unseren Herzen bleiben», schreibt dieser demnach auf Facebook.