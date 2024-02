Suchaktion nach vermisster Vize- Chefredaktorin der «Süddeutschen Zeitung»

Alexandra Föderl-Schmid, die Vize-Chefredakteurin der «Süddeutschen Zeitung», die sich vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen hat. (Archivbild) Bild: Keystone/APA/Herbert Neubauer

Für die unter Plagiatsverdacht stehende stellvertretende Chefredaktorin der «Süddeutschen Zeitung» ist laut Medienberichten am Donnerstag eine grossangelegte Suchaktion gestartet worden.

Die Polizei erklärte, es werde auf dem Inn im Grenzgebiet zwischen Bayern (D) und Oberösterreich (Ö) nach einer 53-jährigen, in München wohnhaften Frau gesucht.

Laut der «Passauer Neuen Presse» handelt es sich um die österreichische Journalistin Alexandra Föderl-Schmid. Die Suche bei Braunau verlief zunächst erfolglos.

Föderl-Schmid ist seit 2017 für die «SZ» tätig. Zuvor leitete sie von 2007 bis 2017 den «Standard» und war damit erste Chefredaktorin einer österreichischen Tageszeitung. Die Journalistin hatte sich nach Plagiatsvorwürfen am Montag vorübergehend aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen.

Auto auf Parkplatz gefunden

Föderl-Schmids Auto war dem Medienbericht zufolge am Donnerstagmorgen auf einem nahen Parkplatz gefunden worden. Danach suchten demnach knapp hundert Einsatzkräfte aus Deutschland und Österreich vor Ort mit rund einem Dutzend Booten nach der vermissten Frau. Die Suchaktion auf dem Wasser wurde am Nachmittag unterbrochen. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden, wie der «Standard» unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Föderl-Schmid war zuletzt beruflich unter Druck geraten. Es waren Vorwürfe zu ihrem Umgang mit der Zitierung von Quellenmaterial laut geworden. Überdies war bekannt geworden, dass das rechtspopulistische Portal «Nius» – bei dem unter anderen der einstige «Bild»-Chefredakteur Julian Reichelt an Bord ist – bei «Plagiatsjäger» Stefan Weber bereits vergangenen Dezember eine Prüfung von Föderl-Schmids Dissertation in Auftrag gegeben hatte. Dieser warf der Journalistin «Plagiatsfragmente» in ihrer Arbeit vor.

