Bilder zeigen chaotische Szenen nach Standseilbahn-Unglück In Lissabon ist die traditionsreiche Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Portugals Präsident sprach von mehreren Toten, rund 20 Menschen wurden verletzt. 03.09.2025

Schock in Lissabon: Eine Standseilbahn kippt und entgleist, überall liegen Trümmer. Medien berichten von Schwerverletzten und Toten. Eine Mitteilung der Behörden liegt aber noch nicht vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Unfall mit der bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind nach Angaben von Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Zudem gebe es Verletzte, teilte Sousa am Mittwoch auf der Website der Präsidentschaft mit.

Einige örtlichen Medien berichteten unter Berufung auf die Rettungsdienste, dass der Waggon der berühmten «Gloria»-Standseilbahn entgleist sei. Mehr anzeigen

23.47 Uhr Spekulationen über Unglücksursache Wie der portugiesische Sender SIC und das portugiesische Nachrichtenportal Sapo berichten, soll der Auslöser des Unfalls ein Aufzugskabel sein, das sich gelöst hat. In anderen Medien wird über ein Versagen der Bremsen spekuliert.

23.10 Uhr Verteidigungsminister Nuno Melo drückt sein Beileid aus Der portugiesische Verteidigungsminister Nuno Melo hat den Familien der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Er schreibt auf X: «Der Unfall in Lissabon mit dem Elevador da Glória ist eine Tragödie, die in Portugal und in der Welt grosse Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst hat. In meinem Namen und im Namen der CDS (Melos Partei, Anm. d. Red.) drücke ich meine volle Solidarität aus und spreche den Familien der Opfer mein tief empfundenes Beileid aus. Den Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung.»

22.49 Uhr Präsident fordert eine rasche Aufklärung Portugals Staatsoberhaupt Marcelo Rebelo de Sousa bedauerte den Unfall «zutiefst» und forderte, dass der Vorfall «rasch von den zuständigen Stellen aufgeklärt» werde. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus.

22.34 Uhr Portugal ruft Staatstrauer aus Die portugiesische Regierung hat für Donnerstag, 4. September, einen Tag der Staatstrauer angeordnet. Grund ist der «tragische Unfall mit der Seilbahn Ascensor da Glória», der Menschenleben forderte und im ganzen Land Schock auslöste. «Als Ausdruck des Beileids und der Solidarität des portugiesischen Volkes» werde die Staatstrauer begangen, heisst es im Dekret des Ministerrats. Premierminister Luís Montenegro strich Teile seiner Agenda und hält am Donnerstag nur die Sitzung des Ministerrats sowie eine Videokonferenz mit der Ukraine-Koalition ab.

22.17 Uhr Kind schwebt offenbar in Lebensgefahr Rettungskräfte arbeiten an der Stelle in Lissabon. Armando Franca/AP/dpa Laut einem aktuellen Bericht wurden bei dem Unglück am Elevador da Glória mehrere Kinder verletzt. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus Santa Maria, eines befindet sich in ernstem Zustand. Ein weiteres verletztes Kind im Alter von drei Jahren wird im Krankenhaus São José behandelt.

22.08 Uhr Anwohner hatte Angst vor Unglück Der 68-jährige Jorge Dionísio schilderte gegenüber «Expresso», er habe die Sicherheit der Standseilbahn schon länger infrage gestellt. «Die letzten Male, als ich mit dem Aufzug fuhr, war ich voller Angst», sagte der Lissabonner, der die Bahn seit Jahrzehnten nutzt. Er habe bemerkt, dass die Schienen insbesondere in den Kurven stark abgenutzt wirkten und jede Unebenheit spürbar gewesen sei. «Ich hatte das Gefühl, dass etwas passieren könnte», so Dionísio, der nach eigenen Angaben mehrfach vor möglichen Risiken gewarnt habe.

22.03 Uhr Gewerkschaft kritisiert Wartung Nach dem Unfall am Elevador da Glória verlangt die Gewerkschaft Fectrans, die Instandhaltung wieder dem Verkehrsbetrieb Carris zu übertragen. «Die Wartung wird von einem privaten Unternehmen durchgeführt – sie muss zurück zu Carris», sagte Gewerkschaftsführer Manuel Leal gegenüber der Zeitung «Público». Beschäftigte hätten «wiederholt Beschwerden über die Spannung der Tragseile» gemeldet und die Unterschiede zur früheren Carris-Wartung betont. Die Entgleisung habe «leider die Sorgen der Arbeiter bestätigt» und müsse den Vorstand dazu bewegen, die Auslagerung zu überdenken.

21.48 Uhr Mindestens 5 Personen in Lebensgefahr Bei dem Unfall an der Standseilbahn Elevador da Glória in Lissabon sind laut Notfalldienst INEM mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere wurden verletzt, darunter fünf Schwerverletzte und ein Kind. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort und suchen weiter nach möglichen Vermissten.

21.36 Uhr Zahl der Todesopfer steigt auf 15 Die Zahl der Todesopfer nach dem tragischen Unglück in Lissabon ist auf mindestens 15 gestiegen. Das bestätigen die lokalen Behörden gegenüber CNN Portugal.

21.17 Uhr Bürgermeister spricht von «tragischem Tag» Der Bürgermeister von Lissabon, Carlos Moedas, hat den Unfall in der Stadt als «tragischen Tag» bezeichnet. «Dieser Unfall hätte nicht passieren dürfen», sagte er. Moedas betonte, alle Rettungsdienste seien im Einsatz, um den Opfern zu helfen. Er stehe in Kontakt mit Präsident, Premierminister und Regierung.

21.10 Uhr Regierung verspricht «jede mögliche Hilfe» Die portugiesische Regierung und Premierminister António Costa bedauern den Unfall am Elevador da Glória. «Unmittelbare Priorität hat die Hilfe für die Opfer», teilte das Büro des Premierministers mit. Die Behörden würden später die Ursachen ermitteln, derzeit stehe die Unterstützung durch Notdienste und Zivilschutz im Vordergrund.

21.03 Uhr «Wie ein Pappkarton auseinander gefallen» Eine Augenzeugin schilderte gegenüber SIC, die Bahn sei «ungezügelt» mit «brutaler Gewalt» in ein Gebäude gekracht. «Es ist mit brutaler Wucht gegen ein Gebäude geprallt und wie ein Pappkarton auseinandergefallen. Es hatte keinerlei Bremsen», sagte Teresa d’Avó, die den Unfall aus nächster Nähe erlebte. Passanten seien in Panik die Avenida da Liberdade hinuntergelaufen – aus Angst, noch weitere Wagen könnten entgleisen.

Bei der Entgleisung einer Standseilbahn in Lissabon sind nach Medienberichten mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall des auch bei Touristen beliebten «Elevador da Gloria» habe sich am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache ereignet, berichteten der Nachrichtensender «SIC Notícias» und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte im Zentrum der Hauptstadt Portugals.

Bei der Entgleisung der Standseilbahn «Elevador da Glória» in der Unterstadt von Lissabon sollen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen sein. Bild: X/NOS

Fernsehbilder zeigten, dass die Bahn umkippte und stark beschädigt wurde. Die Zahl der Verletzten und «Betroffenen» werde insgesamt auf rund 20 geschätzt, hiess es. Die Zeitung «Público» berichtete unter Berufung auf Sprecher des Zivilschutzes, vier Verletzte seien in kritischem Zustand.

Mehrere Medien meldeten unter Berufung auf die Rettungskräfte sogar mindestens drei Todesopfer. Einige Passagiere seien noch im Inneren der Bahn, hiess es. Eine offizielle Mitteilung lag allerdings zunächst nicht vor.

Eine Augenzeugin schilderte gegenüber SIC, die Bahn sei «ungezügelt» mit «brutaler Gewalt» in ein Gebäude gekracht. «Es ist mit brutaler Wucht gegen ein Gebäude geprallt und wie ein Pappkarton auseinandergefallen. Es hatte keinerlei Bremsen», sagte Teresa d’Avó, die den Unfall aus nächster Nähe erlebte. Passanten seien in Panik die Avenida da Liberdade hinuntergelaufen – aus Angst, noch weitere Wagen könnten entgleisen.

