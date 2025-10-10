  1. Privatkunden
Tote und Vermisste Massive Explosion in US-Munitionsfabrik

dpa

10.10.2025 - 19:04

Medien berichten von Toten nach der Explosion.
Medien berichten von Toten nach der Explosion.
dpa

In einer Fabrik in den USA ereignet sich eine Explosion. Es gibt laut Medienberichten Tote.

,

DPA, Redaktion blue News

10.10.2025, 19:04

10.10.2025, 19:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einer Munitionsfabrik im US-Bundesstaat Tennessee hat sich eine massive Explosion ereignet.
  • Es hab laut Sheriff «einige »Todesopfer, zudem werden mehrere Personen vermisst.
  • Die genaue Opferzahl sowie die Ursache ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Nach einer massiven Explosion in einer Munitionsfabrik in den USA sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen gestorben. Weitere wurden verletzt und andere sind noch vermisst, wie der TV-Sender CNN unter Berufung auf lokale Behörden berichtete.

Das Ausmass der Schäden ist unklar. Die Explosion ereignete sich laut TV-Sender ABC News am Freitagmorgen etwa 80 Kilometer im US-Bundesstaat Tennessee auf dem Gelände von Accurate Energetic Systems in der Nähe von Bucksnort südwestlich von Nashville. Das Unternehmen stellt Sprengstoffe her und testet sie.

«Derzeit werden noch mehrere Personen vermisst», sagte Sheriff Chris Davis auf einer Medienkonferenz. «Einige Personen sind ums Leben gekommen.» Laut Ersthelfern kam es nach einer ersten Detonation zu weiteren Explosionen, die den Einsatz erschwerten und Einsatzkräfte zwangen, Abstand zu halten.

Die Ursache des Unglücks war noch unklar. Videoaufnahmen zeigten Flammen und dichten Rauch, der aus einem Trümmerfeld aufstieg. Anwohner berichteten, die Erschütterung noch in mehreren Kilometern Entfernung gespürt zu haben.

