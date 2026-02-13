  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bedrohte Arten Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt

dpa

13.2.2026 - 20:17

Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery
Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery. Die Ware gilt als besonders lukrativ.

Die Ware gilt als besonders lukrativ.

Bild: dpa

Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery. Die Polizei hat mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen beschlagnahmt.

Die Polizei hat mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen beschlagnahmt.

Bild: dpa

Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery
Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery. Die Ware gilt als besonders lukrativ.

Die Ware gilt als besonders lukrativ.

Bild: dpa

Mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen in Brasilien beschlagnahmt - Gallery. Die Polizei hat mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen beschlagnahmt.

Die Polizei hat mehr als 1,5 Tonnen Haiflossen beschlagnahmt.

Bild: dpa

Brasilianische Behörden stoppen den illegalen Handel mit Haifischflossen. Mehr als 1,5 Tonnen werden beschlagnahmt – darunter Teile bedrohter Arten. Die Ware gilt als besonders lukrativ.

DPA

13.02.2026, 20:17

13.02.2026, 20:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier Brasilianer und drei Chinesen wurden mit mehr als 1,5 Tonnen Haifischflossen von der Polizei verhaftet.
  • Die Flossen stammen von Haien verschiedener Arten, darunter auch bedrohte Spezies.
  • Beim Fang werden den Haien die Flossen abgeschnitten und die Tiere anschliessend noch lebend ins Meer zurückgeworfen.
Mehr anzeigen

Die brasilianische Bundespolizei hat mehr als 1,5 Tonnen Haifischflossen beschlagnahmt und sieben Menschen festgenommen. Die Flossen stammen von Haien verschiedener Arten, darunter auch bedrohte Spezies, wie die Polizei mitteilte. Sie befanden sich demnach in unterschiedlichen Trocknungsstadien.

Flossen abgeschnitten und dann den Hai lebend ins Meer geworfen

Nach Angaben des Umweltinstituts Inema werden die Flossen durch die sogenannte «Finning»-Methode gewonnen, bei der Haien die Flossen abgeschnitten und die Tiere anschliessend noch lebend ins Meer zurückgeworfen werden. Das brasilianische Recht verbietet den gezielten Fang von Haien sowie die Lagerung, den Transport, die Verarbeitung oder den Handel mit Teilen dieser Tiere ohne Genehmigung. Haifischflossen gelten nach Angaben der Polizei auf dem internationalen Markt als besonders lukrativ.

Unter den Verdächtigen, die in der Gemeinde Rodelas im Norden des Bundesstaates Bahia festgenommen wurden, sind vier Brasilianer – darunter ein Minderjähriger – sowie drei chinesische Staatsangehörige. Sie müssen sich wegen Verbrechen gegen die Tierwelt, qualifizierter Hehlerei sowie Beteiligung eines Minderjährigen verantwortlich machen. Das beschlagnahmte Material soll nun von Umweltbehörden analysiert werden.

Meistgelesen

Russische Soldaten verkaufen eigenen Standort an ukrainische Hacker
Powerplay-Tor: Suter verkürzt für die Schweiz
Fernduell mit Vaduz: Holt sich Aarau bei Stade Lausanne-Ouchy den Pflichtsieg?
Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Gouverneur Newsom: «Donald Trump ist vorübergehend»