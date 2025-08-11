  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brandstiftung vermutet Mehr als 1000 Menschen im Nordwesten Spaniens evakuiert

SDA

11.8.2025 - 06:25

Ein Brand nahe Maceda in Galicien im Nordwesten Spaniens. (10. August 2025)
Ein Brand nahe Maceda in Galicien im Nordwesten Spaniens. (10. August 2025)
Keystone/EPA/Brais Lorenzo

Seit Tagen ächzt Spanien unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 40 Grad. Immer wieder brechen daher Waldbrände aus, die nur schwer einzudämmen sind. Mehr als Tausend Menschen müssen nun im Nordwesten des Landes ihre Häuser verlassen.

Keystone-SDA

11.08.2025, 06:25

11.08.2025, 06:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spanien leidet derzeit unter einer Hitzewelle mit Temperaturen um 40 Grad Celsius.
  • Immer wieder brechen daher Waldbrände aus, die nur schwer einzudämmen sind.
  • Mehr als Tausend Menschen müssen nun im Nordwesten des Landes ihre Häuser verlassen.
Mehr anzeigen

Im Nordwesten Spaniens sind wegen anhaltender Waldbrände über 1000 Menschen evakuiert worden. Wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten, breiteten sich die Brände in den Provinzen Kastilien und León wegen heftiger Winde und hoher Temperaturen weiter aus.

Rund 400 Menschen seien rund um die Gemeinde Carucedo evakuiert worden, weitere 700 aus mehreren Ortschaften nahe der Unesco-Weltkulturerbestätte Las Médulas.

Nach Angaben der Feuerwehr erschwerten die sengenden Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und heftige Winde die Löscharbeiten. Rund 60 Soldaten der militärischen Notfalleinheit UME und 20 Einsatzfahrzeuge seien in das Gebiet entsandt worden, um sich an den grossangelegten Löscharbeiten zu beteiligen. Flugzeuge und Bulldozer kämen zum Einsatz, um eine Brandschneise zu schaffen.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez dankte den Einsatzkräften im Onlinedienst X «für ihren unermüdlichen Einsatz».

Brand, Feuer. Hitzewarnung für Teile der Westschweiz und das Tessin

Brand, FeuerHitzewarnung für Teile der Westschweiz und das Tessin

Verdacht der Brandstiftung

Der Chef der Regionalregierung von Kastilien-León, Alfonso Manueco, äusserte den Verdacht der Brandstiftung als Ursache der Brände: «Wir werden gegen die Täter dieser Angriffe auf das Leben und die Sicherheit von Menschen und unser historisches Erbe vorgehen», erklärte Manueco im Onlinedienst X.

Erst vor wenigen Tagen konnte im Süden Spaniens Waldbrand in der Nähe der Touristenstadt Tarifa unter Kontrolle gebracht werden. Wegen des Feuers waren mehr als 1500 Menschen und 5000 Fahrzeuge von Campingplätzen, Hotels und Wohnhäusern evakuiert worden.

Spanien leidet derzeit unter einer Hitzewelle mit Temperaturen um 40 Grad Celsius, was den Ausbruch von Bränden begünstigt. Die hohen Temperaturen sollen nach Angaben des Wetterdienstes noch bis mindestens Donnerstag anhalten. Die Zivilschutzbehörden haben vor hoher Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Landes gewarnt.

In Südeuropa stöhnen die Menschen unter der Hitze

In Südeuropa stöhnen die Menschen unter der Hitze

In weiten Teilen der Region liegen die Temperaturen derzeit zwischen 30 und 40 Grad Celsius. Und das soll auch in den nächsten Tagen so bleiben.

08.08.2025

Meistgelesen

Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern
«Die wenigen Lehrstellen sind für unsere Branche problematisch»
Nvidia und AMD müssen China-Umsätze mit Trump-Regierung teilen +++ Bessent: USA erwarten Zolldeals «bis Ende Oktober»
Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf
Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone

Mehr zum Thema

Vögel stürzen aus den Nestern. In Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

Vögel stürzen aus den NesternIn Spanien zeichnet sich längste Hitzewelle seit Jahren ab

Urlaub unter Extrembedingungen. Hitzewelle trifft Europas Ferienregionen

Urlaub unter ExtrembedingungenHitzewelle trifft Europas Ferienregionen

Sehnsucht nach Strand und Meer. Mittelmeer-Raum bleibt für die Schweiz trotz Hitze beliebteste Ferien-Destination

Sehnsucht nach Strand und MeerMittelmeer-Raum bleibt für die Schweiz trotz Hitze beliebteste Ferien-Destination