Im aargauischen Zufikon ist am späten Silvesterabend in einer Einstellhalle ein Lamborghini in Brand geraten. 75 weitere Autos wurden durch Rauch und Russ beschädigt.

Im aargauischen Zufikon ist am späten Silvesterabend in einer Einstellhalle ein Lamborghini in Brand geraten. 75 weitere Autos wurden durch Rauch und Russ beschädigt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

Vom Feuer betroffen war die Tiefgarage einer Wohnsiedlung am Wygarten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Um 22.00 Uhr hätten Anwohner bemerkt, dass von dort Rauch ins freie gedrungen sei.

Bei Eintreffen der Feuerwehr sei die Garage komplett mit Rauch gefüllt gewesen, hiess es. Es habe sich herausgestellt, dass die Ursache ein brennender Lamborghini war.

Höhe des Schadens noch unklar

Der Wagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die genaue Höhe des Sachschadens lasse sich noch nicht abschätzen, schrieb die Polizei. Die Hitze habe auch die Betondecke der Garage beschädigt. Ob dadurch die Statik des Gebäudes beeinträchtigt worden sei, müssten Fachleute noch klären.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Zugang zur Tiefgarage vorerst gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Wegen des Brandes standen den Angaben zufolge mehr als hundert Feuerwehrleute bis weit in die Nacht im Einsatz.