Auf dünnem Eis unterwegs Autos versinken beim Eisfischen in zugefrorener Meeresbucht

Fabienne Berner

8.1.2026

Auf dünnem Eis unterwegs: Autos versinken beim Eisfischen in zugefrorener Meeresbucht

Auf dünnem Eis unterwegs: Autos versinken beim Eisfischen in zugefrorener Meeresbucht

Eigentlich wollten sie Fische aus dem Eis ziehen – am Ende mussten ihre Autos geborgen werden. In Russland brachen mehrere Fahrzeuge beim Eisfischen in eine zugefrorene Meeresbucht ein.

08.01.2026

Eigentlich wollten sie Fische aus dem Eis ziehen – am Ende mussten ihre Autos geborgen werden. In Russland brachen mehrere Fahrzeuge beim Eisfischen in eine zugefrorene Meeresbucht ein.

Fabienne Berner

08.01.2026, 21:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Osten Russlands versanken mehrere Autos in einer gefrorenen Meeresbucht.
  • Fischer waren zum Eisfischen unterwegs, als es zum Vorfall kam.
  • Ein Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Verletzte gab es laut Behörden keine.
Mehr anzeigen

Im Amur-Golf im Osten Russlands sind an einem Tag gleich mehrere Fahrzeuge durch das Eis eingebrochen. Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem bei der Mündung des Flusses Rasdolnaja sowie im Gebiet Tawritschanka. Laut lokalen Medien waren die Fahrer teilweise zum Eisfischen unterwegs. Verletzte gab es keine. In einem Fall war ein Mann kurzzeitig im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch von einem Begleiter befreit werden.

Eisfischen ist in Russland ein weitverbreiteter Zeitvertreib: Tausende Angler bohren im Winter Löcher ins Eis, viele fahren aus Bequemlichkeit mit dem Auto auf zugefrorene Gewässer.

Trotz wiederholter Warnungen der Behörden kommt es jedes Jahr zu ähnlichen Zwischenfällen – besonders im Frühling, wenn Rettungskräfte immer wieder Fischer von treibenden Eisschollen bergen müssen.

Foodnerds: Fisch aus dem Eisloch – frischer geht's nicht

Foodnerds: Fisch aus dem Eisloch – frischer geht's nicht

Eisfischen ist trendy – auch in der Schweiz. Ein Hotspot ist der Oeschinensee hoch über Kandersteg. Doch der Aufwand für einen frischen Fang ist enorm. Und stimmt nachdenklich.

04.02.2021

