Auf dünnem Eis unterwegs: Autos versinken beim Eisfischen in zugefrorener Meeresbucht Eigentlich wollten sie Fische aus dem Eis ziehen – am Ende mussten ihre Autos geborgen werden. In Russland brachen mehrere Fahrzeuge beim Eisfischen in eine zugefrorene Meeresbucht ein. 08.01.2026

Eigentlich wollten sie Fische aus dem Eis ziehen – am Ende mussten ihre Autos geborgen werden. In Russland brachen mehrere Fahrzeuge beim Eisfischen in eine zugefrorene Meeresbucht ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Osten Russlands versanken mehrere Autos in einer gefrorenen Meeresbucht.

Fischer waren zum Eisfischen unterwegs, als es zum Vorfall kam.

Ein Mann musste aus seinem Auto befreit werden. Verletzte gab es laut Behörden keine. Mehr anzeigen

Im Amur-Golf im Osten Russlands sind an einem Tag gleich mehrere Fahrzeuge durch das Eis eingebrochen. Die Vorfälle ereigneten sich unter anderem bei der Mündung des Flusses Rasdolnaja sowie im Gebiet Tawritschanka. Laut lokalen Medien waren die Fahrer teilweise zum Eisfischen unterwegs. Verletzte gab es keine. In einem Fall war ein Mann kurzzeitig im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch von einem Begleiter befreit werden.

Eisfischen ist in Russland ein weitverbreiteter Zeitvertreib: Tausende Angler bohren im Winter Löcher ins Eis, viele fahren aus Bequemlichkeit mit dem Auto auf zugefrorene Gewässer.

Trotz wiederholter Warnungen der Behörden kommt es jedes Jahr zu ähnlichen Zwischenfällen – besonders im Frühling, wenn Rettungskräfte immer wieder Fischer von treibenden Eisschollen bergen müssen.

Mehr zum Thema