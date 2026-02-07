  1. Privatkunden
Drei Tote und Verletzte Mehrere Lawinen in Norditalien begraben Menschen unter sich

dpa

7.2.2026 - 19:59

Die Bergwacht musste in Norditalien zu mehreren Lawinenabgängen ausrücken. (Symbolbild)
Die Bergwacht musste in Norditalien zu mehreren Lawinenabgängen ausrücken. (Symbolbild)
dpa

Lawinenabgänge in mehreren Gegenden in Norditalien haben Einsatzkräfte der Bergwacht beschäftigt. Insgesamt meldeten die Behörden drei Tote und mehrere Verletzte.

DPA

07.02.2026, 19:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Norditalien forderten mehrere Lawinen drei Todesopfer und mehrere Verletzte.
  • In Valtellina und Trentino kamen Skitourengeher ums Leben oder wurden verletzt, im Aostatal konnten Tourengeher sich selbst retten.
  • Rettungskräfte suchten Vermisste, Verletzte wurden in Spitälern versorgt.
Mehr anzeigen

Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind drei Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Alpenregion Valtellina löste sich zunächst eine Lawine und erfasste drei Skitourengeher, zwei von ihnen kamen ums Leben. Im Trentino meldete die italienische Bergwacht zwei Lawinen, bei einer gab es einen Toten. Auch im Aostatal an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich gab es einen Vorfall.

Bei dem ersten Vorfall im Trentino wurden zunächst vier Menschen vermisst. Nach einer grossangelegten Such- und Rettungsaktion der Bergwacht konnten jedoch alle gefunden werden, zwei von ihnen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im Aostatal erfasste ein Lawinenabgang zwei Skitourengeher aus einer Gruppe von fünf Personen. Sie waren jedoch angemessen ausgerüstet und konnten sich aus den Schneemassen befreien.

