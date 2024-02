Eine Frau wird von Einsatzkräften Richtung Krankenwagen transportiert. AP Photo/Reed Hoffmann/Keystone

Die Kansas City Chiefs siegten am Wochenende beim wichtigsten Sportereignis in den USA – dem Superbowl. Nun wollten sie den Erfolg in ihrer Heimat feiern. Doch plötzlich fallen Schüsse.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs nach ihrem Sieg beim Superbowl sind Schüsse gefallen.

Laut Polizei gab es ein Todesopfer und mindestens 15 Verletzte.

Der Polizei zufolge wurden zwei bewaffnete Verdächtige festgenommen. Mehr anzeigen

Die Polizei geht nach Schüssen am Rande einer Parade zu Ehren der Footballmannschaft Kansas City Chiefs von einem Todesopfer und 10 bis 15 Verletzten aus. Das sagte Polizeichefin Stacey Graves am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri.

Mindestens drei der Verletzten seien in einem kritischen Zustand. Der Polizei zufolge wurden zwei bewaffnete Verdächtige festgenommen.

Den offiziellen Angaben nach fielen die Schüsse in der Nähe des Bahnhofs nahe einem Parkhaus. Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war unklar. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie das Gelände der Veranstaltung evakuiert wurde. Bei der grossen Parade feierten die Kansas City Chiefs ihren vierten Super-Bowl-Titel.

Der Star-Quarterback Patrick Mahomes und sein Team waren bei der Parade von Tausenden Fans entlang der drei Kilometer langen Strecke durch Kansas City bejubelt worden. Spieler und Trainer waren mit einem roten Doppeldeckerbus unterwegs. Da viele Schulen für den Tag geschlossen blieben, waren auch zahlreiche Kinder unter den Fans. «Ich bete für Kansas City», schrieb Mahomes von den Kansas City Chiefs bei X (vormals Twitter).

Die Kansas City Chiefs hatten am Sonntag in Las Vegas im Finale der National Football League die San Francisco 49ers nach Verlängerung mit 25:22 bezwungen. Die Chiefs hatten die sogenannte Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970, 2020 und 2023 gewonnen. Superstar Taylor Swift begleitete ihren Freund Travis Kelce, anders als am Sonntag, Medien zufolge nicht bei der Parade und den Siegesreden in Kansas City.

dpa/toko