Das Alyeska Resort in Girdwood in Alaska am Tag nach dem Lawinenunglück. Bild: Keystone/AP Photo/Mark Thiessen

Drei Skifahrer sind bei einem Lawinenunglück im US-Bundesstaat Alaska ums Leben gekommen.

DPA, Helene Laube dpa

Tourguides versuchten, die Skifahrer zu lokalisieren und identifizierten ein Gebiet, in dem diese vermutlich in eine Tiefe von 12 bis 30 verschüttet wurden. Mehr anzeigen

Die Gruppe sei bereits am Dienstag beim Heliskiing von einer Lawine erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Heliskiing-Anbieter habe zwar noch einen Rettungsversuch unternommen, dieser sei aber wegen der Tiefe des Schnees abgebrochen worden. Die Tourguides versuchten, die Skifahrer zu lokalisieren und identifizierten ein Gebiet, in dem diese vermutlich in eine Tiefe von 12 bis 30 verschüttet wurden, wie Polizeisprecher Austin McDaniel der AP mitteilte. «Basierend auf den Informationen des Betreibers glauben wir leider nicht, dass eine der drei vermissten Personen die Lawine überlebt hat», sagte McDaniel.

Die drei Opfer, alle männlich, seien mit einem Führer auf einer Piste unterwegs gewesen, die dem Heliskiing-Unternehmen bekannt gewesen sei, sagte Tracey Knutson, die Sprecherin des Betreibers Chugach Powder Guides lokalen Medien. Eine vierte Person in der Gruppe sei nicht von der Lawine erfasst worden.

Die Lawine ging am frühen Dienstagabend nahe dem Skigebiet Girdwood, rund 64 Kilometer südlich der Stadt Anchorage, ab wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte wollten versuchen, die abgelegene Stelle am Mittwoch zu erreichen, dies sei aber aufgrund der Wetterbedingungen zunächst nicht möglich gewesen, schrieb McDaniel in einer Nachricht an die AP.

Heliskifahrer benutzen Helikopter, um Berge in abgelegenen Gebieten zu erreichen, in denen es keine Skilifte gibt. Sollten sich die Todesfälle bestätigen, wäre dies der tödlichste Lawinenabgang in den USA seit zwei Jahren.