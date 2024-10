Schwere Überschwemmungen nach Unwettern in Spanien

STORY: Heftige Regenfälle haben im Südosten Spaniens Sturzfluten und ausgedehnte Überschwemmungen ausgelöst. Allein in der Region Valencia wurden Rettungskräfte zu mindestens 150 überschwemmungsbedingten Einsätzen gerufen. Lokale Medien berichteten, ein Lkw-Fahrer werde vermisst. Videoaufnahmen zeigten dramatische Rettungsaktionen aus der Luft. Per Helikopter wurden Autofahrer, die von den Wassermassen auf Strassen und Feldern eingeschlossen worden waren, aus den Fluten gerettet. In der südspanischen Stadt El Ejido, nahe der Mittelmeerküste bei Almeria sorgte ein plötzlicher Hagelsturm am Montagabend für schwere Schäden. Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigten zertrümmerte Auto-Windschutzscheiben, verursacht durch golfballgrosse Eiskörner. Strassen verwandelten sich durch den Gewittersturm in Flusslandschaften. Die spanische Wetterbehörde setzte Teile Andalusiens auf die zweithöchste Warnstufe für Niederschläge. In der Region Valencia wurde die höchste Warnstufe für extreme Regenfälle ausgerufen.

30.10.2024