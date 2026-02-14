  1. Privatkunden
Unfall auf Festwagen Mehrere Verletzte nach Explosion an Fasnachtsumzug im Wallis

SDA

14.2.2026 - 18:43

In Le Châble VS explodiert beim Fasnachtsumzug der Kompressor einer Konfettikanone.
In Le Châble VS explodiert beim Fasnachtsumzug der Kompressor einer Konfettikanone.
Kantonspolizei Wallis

Am Fasnachtsumzug von Bagnes im Wallis ist es am Samstagnachmittag zu einer Explosion auf einem Festwagen gekommen. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

14.02.2026, 18:43

14.02.2026, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Fasnachtsumzug im Wallis ereignet sich eine Explosion.
  • Acht Menschen werden dabei verletzt, eine Person schwer.
  • Die Behörden vermuten einen technischen Defekt als Ursache.
Mehr anzeigen

Beim Fasnachtsumzug in Le Châble im Kanton Wallis ist am Samstagnachmittag auf einem Festwagen ein Kompressor einer Konfettikanone explodiert. Laut RTS wurden dabei acht Personen verletzt, eine davon schwer. Die schwerverletzte Person wurde mit einem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne (CHUV) geflogen.

Die Walliser Kantonspolizei bestätigte den Vorfall gegenüber der Zeitung Le Nouvelliste und geht derzeit von einem technischen Defekt an einer Anlage auf dem Wagen aus. Augenzeugen berichten von einer heftigen Detonation, die eine Seitenwand des Wagens aufriss und im ganzen Tal zu hören gewesen sei. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten standen im Grosseinsatz. Auch in der Nähe eines Migros-Supermarkts sollen sich Verletzte befunden haben.

