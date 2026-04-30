Das Königspaar ist bis Donnerstag zu Besuch in den USA. Alex Brandon/AP/dpa

König Charles III. und Königin Camilla sind zu Besuch in den USA, doch die Aufmerksamkeit gilt vor allem Melania Trump. Der Grund: Bemerkungen und Gesten Trumps lassen sie schlecht dastehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim USA-Besuch von König Charles III. und Königin Camilla steht überraschend Melania Trump im Fokus.

Auslöser sind ein viel diskutierter Ehe-Kommentar von Donald Trump und ein auffälliger Moment beim Staatsbankett.

Zudem sorgt eine im Livestream festgehaltene Geste Trumps gegenüber seiner Frau in sozialen Netzwerken für Aufsehen. Mehr anzeigen

König Charles III. und Königin Camilla sind in den USA bis Donnerstag auf Staatsbesuch. Doch Schlagzeilen macht aktuell nicht sie, sondern die First Lady Melania Trump. Der Grund: Sie muss so einiges über sich ergehen lassen – wegen ihres Ehemannes.

Während einer Rede vor dem Weissen Haus machte Donald Trump einen scherzhaften, aber viel diskutierten Kommentar über seine Ehe. Mit Blick auf die langjährige Beziehung von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip sagte er: «Entschuldige bitte, dass ich das so sage, aber das ist ein Rekord, den wir nicht erreichen werden, Liebling. Es tut mir leid, aber so wird es einfach nicht laufen. Wir werden uns gut schlagen, aber so gut werden wir es nicht machen.»

Auch beim Staatsbankett fiel eine Szene auf: Trump stiess während des Dinners nicht mit seiner Ehefrau an, sondern wandte sich stattdessen den anwesenden Gästen zu, darunter auch Amazon-Gründer Jeff Bezos.

«Klaps auf den HIntern»

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zudem eine Szene, die in einem Livestream festgehalten wurde. Darin ist zu sehen, wie Trumps Hand über den Rücken von Melania Trump in Richtung ihres Gesässes gleitet.

Die Szene verbreitete sich rasch in sozialen Netzwerken und wurde dort vielfach kommentiert. Nutzer schrieben unter anderem: «Trump gibt First Lady Melania während des Treffens mit König Charles und Königin Camilla einen spielerischen Klaps auf den Hintern» sowie «Melania sah heute so gut aus, dass Trump bereit ist, alles für einen Po-Klapps zu riskieren».