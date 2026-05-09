Nach Angaben der Fluggesellschaft Frontier hätte der Airbus A321 mit 224 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord nach Los Angeles fliegen sollen. Die 231 Menschen an Bord des Fliegers seien zum Terminal gebracht worden. Zu Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.
Bei der vom Flugzeug getroffenen Person handelte es sich den Angaben zufolge um einen «Fussgänger». Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen nicht genannten Mitarbeiter des Flughafens, der Fussgänger sei «zumindest teilweise» in eine Turbine gesaugt worden.
Der Vorfall vom späten Freitagabend (Ortszeit) sei aus dem Flieger der Fluggesellschaft Frontier Airlines gemeldet worden. Die Startbahn bleibe gesperrt, während ermittelt werde.
This is the moment Frontier Airlines Airbus A321neo flight 4345 to LAX struck a pedestrian on Runway 17L during the takeoff roll at Denver. pic.twitter.com/LZRL8OTaNj
ABC News berichtete unter Berufung auf ein Statement der Fluggesellschaft, die Passagiere seien über Notrutschen sicher evakuiert worden. Der Flughafen teilte mit, dass der Triebwerksbrand schnell gelöscht werden konnte. «Dieses Ereignis erfüllt uns mit tiefer Trauer», hiess es von Frontier Airlines in der Stellungnahme, aus der auch CNN zitierte. ABC berichtete, die erfasste Person sei tot.