Jets von Frontier Airlines stehen am 22. September 2019 an den Gates des Denver International Airport in Denver. Archivbild: Keystone

Am Flughafen der US-Stadt Denver hat ein Flugzeug beim Starten einen Menschen erfasst. Daraufhin kam es zu einem Triebwerkbrand, den die Feuerwehr schnell löschte.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Flugzeug erfasst am US- Flughafen in Denver auf der Startbahn eine Person.

Es soll sich um einen Fussgänger handeln.

Der Vorfall löst einen Triebwerksbrand aus. Mehr anzeigen

Nach Angaben der Fluggesellschaft Frontier hätte der Airbus A321 mit 224 Passagieren und sieben Besatzungsmitgliedern an Bord nach Los Angeles fliegen sollen. Die 231 Menschen an Bord des Fliegers seien zum Terminal gebracht worden. Zu Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

ATC communication between Frontier Airlines cockpit of flight 4345 and Tower during the incident of hitting an unidentified person on the runway 17L at Denver International Airport today.#incident #safety #aviation #security https://t.co/TBS9FXcjJQ pic.twitter.com/wnUW5uordG — FL360aero (@fl360aero) May 9, 2026

Bei der vom Flugzeug getroffenen Person handelte es sich den Angaben zufolge um einen «Fussgänger». Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen nicht genannten Mitarbeiter des Flughafens, der Fussgänger sei «zumindest teilweise» in eine Turbine gesaugt worden.

Der Vorfall vom späten Freitagabend (Ortszeit) sei aus dem Flieger der Fluggesellschaft Frontier Airlines gemeldet worden. Die Startbahn bleibe gesperrt, während ermittelt werde.

This is the moment Frontier Airlines Airbus A321neo flight 4345 to LAX struck a pedestrian on Runway 17L during the takeoff roll at Denver. pic.twitter.com/LZRL8OTaNj — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) May 9, 2026

ABC News berichtete unter Berufung auf ein Statement der Fluggesellschaft, die Passagiere seien über Notrutschen sicher evakuiert worden. Der Flughafen teilte mit, dass der Triebwerksbrand schnell gelöscht werden konnte. «Dieses Ereignis erfüllt uns mit tiefer Trauer», hiess es von Frontier Airlines in der Stellungnahme, aus der auch CNN zitierte. ABC berichtete, die erfasste Person sei tot.