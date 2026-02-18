  1. Privatkunden
Verkehrsrambo in New York City Mercedes-Fahrer sammelt Strafzettel über 95'000 Dollar

Andreas Fischer

18.2.2026

In New York werden Verkehrssünder automatisch gebüsst – und das kann richtig teuer werden. (Symbolbild)
In New York werden Verkehrssünder automatisch gebüsst – und das kann richtig teuer werden. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein Mercedes-Fahrer in New York sammelte in zwei Jahren 511 Verkehrsverstösse und über 95'000 Dollar Bussen – mehr als sein SUV kostet. Kameras decken die «Super Speeder» der Stadt gnadenlos auf.

Andreas Fischer

18.02.2026, 21:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In New York City werden Verkehrssünder automatisch erfasst und öffentlich dokumentiert.
  • Ein besonders notorischer Strassen-Rambo sammelte in zwei Jahren mehr als 500 Verstösse.
  • Er ist nicht der einzige «Super Speeder», der die US-Metropole unsicher macht.
Mehr anzeigen

Seine unbezahlten Strafzettel sind teurer als sein Auto: In New York City hat ein notorischer Verkehrssünder offenbar Strafen für mehr als 95'000 US-Dollar (umgerechnet 73'000 Franken) gesammelt. In weniger als zwei Jahren wurde ein Mercedes-Benz GLS bei 511 Verkehrsverstössen gefilmt: Das US-Magazin «Road & Track» berichtet über den Fall.

Auf der Website «How's My Driving NY» kann man nachsehen, was sich der Fahrer zuschulden kommen liess: 238 Mal war das Auto unberechtigt auf Bussspuren unterwegs, in 198 Fällen ging es um Parkverstösse und 75 Mal wurde der Mercedes mit überhöhtem Tempo erwischt, davon 52 Mal im Bereich von Schulen.

Das Geld, das der Fahrer oder die Fahrerin der Stadt schuldet, würde übrigens für einen brandneuen Mercedes GLS reichen. In den USA kostet die Basisversion des SUV laut «Auto Motor Sport» 90'250 Dollar.

Der Supersünder ist nicht der einzige in New York City: In der Stadt sind «Super Speeder» stark verbreitet. Sie «geben Millionen aus, um in brandneuen Luxusautos durch die Nachbarschaft zu rasen», wird Ben Furnas von der gemeinnützigen Organisation Transportation Alternatives. bei «Road & Track& zitiert. 2025 zahlten die «Super Speeder» im Schnitt 4890 US-Dollar an Bussen. Der Spitzenreiter beglich gar 70'536 Dollar – das ist immer noch weniger als der säumige Mercedes-Fahrer schuldet.

Dass die Verkehrssünder so gut erfasst werden, liegt an der grossflächigen Kameraüberwachung der Strassen. Besonders in Wohnquartieren und stark frequentierten Bereichen wird der Verkehr nahezu lückenlos überwacht. Verstösse werden automatisch erfasst und sind online abrufbar.

