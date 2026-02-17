  1. Privatkunden
Panikartige Szenen Messerangriff in Sydney – ein Toter, zwei Schwerverletzte

dpa

17.2.2026 - 03:59

Detektive, Polizisten und Forensiker am Dienstag am Tatort im Westen Sydneys.
Detektive, Polizisten und Forensiker am Dienstag am Tatort im Westen Sydneys.
Bild: IMAGO/AAP/Bianca de Marchi

Panik im Westen Sydneys: Ein Mann attackiert mehrere Menschen mit einem Messer. Eine Person stirbt, zwei werden schwer verletzt. Was steckt hinter der Tat?

DPA

17.02.2026, 03:59

17.02.2026, 04:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Sydney hat ein Mann auf offener Strasse mehrere Menschen mit einem Messer attackiert.
  • Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, zwei weitere wurden in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.
  • Die Tat ereignete sich am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Vorort Merrylands im Westen der Stadt in einer stark frequentierten Fussgängerzone.
  • Der Angreifer wurde kurze Zeit später festgenommen.
  • Die Hintergründe der Attacke waren noch unklar.
Mehr anzeigen

In Australiens Metropole Sydney hat ein Mann auf offener Strasse mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, zwei weitere wurden in kritischem Zustand in ein Spital gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Vorort Merrylands im Westen der Stadt in einer stark frequentierten Fussgängerzone.

Der Angreifer flüchtete anschliessend zu Fuss. Kurze Zeit später wurde ein Mann in der Nähe festgenommen und zu einer Polizeistation gebracht. Er soll wegen kleinerer Delikte bereits polizeibekannt gewesen sein. 

Die Hintergründe der Attacke waren noch unklar. Es soll aber keine Verbindungen zwischen den Opfern gegeben haben, wie Polizeisprecher Simon Glasser betonte. «Es scheint ein willkürlicher Angriff gewesen zu sein», sagte er. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein. 

Panikartige Szenen

Rettungskräfte behandelten derweil nach Angaben des Senders Sky News Australia einen 22-jährigen Mann mit Verletzungen am Hals und eine 47-jährige Frau mit Verletzungen im Bauch- und Brustbereich. Medien schrieben, beide schwebten in Lebensgefahr.

Augenzeugen berichteten von panikartigen Szenen. Ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Geschäfts schilderte, er habe zunächst einen Schrei gehört, dann seien Menschen zu Hilfe geeilt. Kurz darauf seien ein Helikopter und mehrere Krankenwagen eingetroffen.

