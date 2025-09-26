Bergsteiger Reinhold Messner hält nicht viel vom Massentourismus auf den Bergen. dpa (Archivbild)

Immer mehr Menschen strömen in die Berge, bringen aber nicht die nötige Erfahrung mit. Aus Sicht von Reinhold Messner hat das auch mit Influencern zu tun.

DPA, Redaktion blue News dpa

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner kritisiert, dass es immer mehr unerfahrene Wanderer zu den Gipfeln zieht. Es strömten viele Menschen ohne Erfahrung in die Berge, sagte der 81-Jährige der «Schwäbischen Zeitung». «Aber nicht zum Bergsteigen. Bergsteiger werden immer weniger.»

Durch die Banalisierung der Berge würden jedoch so viele Leute dort hin gelockt, wo sie eigentlich nicht hingehörten, «die einfach keine Ahnung haben», so Messner.

Gefahr durch Klimawandel

«Es sind aber nicht die Bergsteiger, die verunfallen, das zwar auch, aber nur selten. Meistens sind es Leute, die den Influencern folgen und dann irgendwo herunterfallen, weil sie eben keine Ahnung haben.»

Zum Glück würden die Menschen meistens gerettet, weil die Bergrettung heute eine grossartige Organisation sei, mit geschulten Leuten. «Ich glaube, wenn es die Bergwacht und die Helikopterrettung nicht gäbe, würde das Bergsteigen verboten werden.»

Messner warnte ausserdem vor dem zusätzlichen Gefahren durch den menschengemachten Klimawandel. Dadurch würden die Gefahren immer grösser, «durch Permafrostschwund, durch Gletscherschwund, durch mehr Lawinen und mehr Steinschlag.»