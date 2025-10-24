Naturspektakel auf Christmas Island: Millionen Roter Landkrabben legen tagelang Strassen lahm Sie blockieren Strassen und erklimmen Zäune: Die alljährliche Krabbenwanderung auf der australischen Insel Christmas Island ist voll im Gange. Wieso diese jährlich stattfindet, erfährst du im Video. 24.10.2025

Sie blockieren Strassen und erklimmen Zäune: Die alljährliche Krabbenwanderung auf der australischen Insel Christmas Island ist voll im Gange. Wieso diese jährlich stattfindet, erfährst du im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Millionen Roter Landkrabben auf der australischen Insel Christmas Island wandern derzeit vom Inselinneren zum Meer.

Die Krabben legen Strassen lahm und überwinden Hindernisse, während Einheimische mit Sperrungen und Schutzmassnahmen reagieren.

Die Rote Landkrabbe, auch Weihnachtsinsel-Krabbe genannt, ist eine geschützte Art. Mehr anzeigen

Rot ist derzeit die Farbe, die auf der australischen Insel Christmas Island den Takt angibt. Der Grund dafür ist die Rote Landkrabbe.

Millionen von Weihnachtsinsel-Krabben führen ihre jährliche Wanderung aus. Die Krustentiere müssen es heil vom Landesinnern zum Meeresufer schaffen. Ein wahres Naturspektakel, das die gesamte Insel auf den Kopf stellt: Strassen müssen abgesperrt werden und Helfer*innen legen Extraschichten ein, um diese freizuschaufeln.

Alles dreht sich um den Schutz der Tiere, denn die Rote Landkrabbe steht unter Naturschutz.

Wieso jährlich auf Christmas Island dieser Krabben-Marsch stattfindet, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort