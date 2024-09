Finanzmanagerin betrügt grosse Modekette um Millionen

Finanzfahnder haben die Verdächtige nach der Landung auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika festgenommen (Archivbild). Bild: dpa

Es ist ein Kriminalfall wie im Film: Eine Finanzmanagerin einer grossen Firma soll Millionensummen abgezweigt haben. Sie führt dann ein Luxusleben, bis Fahnder sie auf einer Insel am Privatjet fassen.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Finanzmanagerin einer grossen französischen Modekette soll Millionensummen abgezweigt haben.

Die Frau wurde nach der Landung mit einem Privatjet auf der Mittelmeerinsel Korsika festgenommen.

Die 39-Jährige teilte ihr Leben in Saus und Braus ausführlich in den sozialen Medien. Mehr anzeigen

Nach der filmreifen Festnahme einer ehemaligen Finanzverantwortlichen einer grossen französischen Modekette ermittelt die Pariser Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der massiven Veruntreuung von Geldern. Die nach der Landung mit einem Privatjet auf der Mittelmeerinsel Korsika festgenommene Frau befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit. Nach Angaben der Fahnder geht es um eine Summe von 100 Millionen Euro, berichtete der Sender «France Info».

Bei internen Überprüfungen sei entdeckt worden, dass die Modekette Opfer eines ausgeklügelten Finanzbetrugs grossen Ausmasses geworden sei, bestätigte das Unternehmen «Kiabi» der Deutschen Presse-Agentur. Es werde alles unternommen, um das verschwundene Geld zurückzuerhalten. Der Betrug stelle die finanzielle Stabilität des Unternehmens nicht infrage.

Millionenüberweisung ins Ausland

Vor gut einem Jahr soll die Finanzverantwortliche die Millionensumme des Unternehmens laut France Info auf ein eigens eingerichtetes Konto bei einer ausländischen Bank überwiesen haben, angeblich als Geldanlage. Als die Modekette dann in diesem Juli auf das Geld zugreifen wollte, stellte sich heraus, dass dieses verschwunden war

Une ancienne trésorière de l’enseigne de prêt-à-porter a été arrêtée en Corse, à bord de son jet privé, le 12 août. Elle est accusée d’avoir détourné près de 100 millions d’euros de l’entreprise, dans le cadre d’une fraude financière sophistiquée.

→https://t.co/DIPXmVgcXr pic.twitter.com/0BlKndX3Du — Le Figaro (@Le_Figaro) September 27, 2024

Ermittler der Zentralstelle zur Bekämpfung der schweren Finanzkriminalität brachten die riesige Unterschlagung schnell in Verbindung zu der ehemaligen Finanzchefin, die inzwischen in der Luxusgüterbranche in Florida arbeiten soll.

Da die 39-Jährige ihr Leben in Saus und Braus ausführlich in den sozialen Medien teilte, wussten die Fahnder, dass sie auf der griechischen Insel Mykonos eine grosse Party geschmissen hatte und dann von Italien aus per Privatjet Kurs auf Korsika nahm. Als Fahnder sie dort festnahmen, fanden sie in ihrem Gepäck Schmuck und Luxusgüter im Wert von über 500'000 Euro (ca. 470'000 Franken), wie France Info berichtete.

dpa