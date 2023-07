Das Bundesgericht in Lausanne hat im Sinne der Kesb entschieden: Einem Luzerner Millionenerben bleibt die Berechtigung über sein Vermögen entzogen. Bild: Keystone

Ein Luzerner Millionenerbe wollte seiner Frau ein Vermögen überschreiben. Nach dem Einschreiten seiner Bank griff die Kesb ein und verhinderte das. Nun entschied das Bundesgericht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Luzerner hat von seiner Mutter ein Millionenvermögen geerbt – einen Teil wollte er seiner Ehefrau überschreiben.

Seine Bank reichte eine Gefährdungsmeldung bei der Kesb ein, nachdem der Mann erklärt hatte, seine Frau setze ihn unter Druck und bedrohe ihn.

Die Kesb stellte dem Mann daraufhin einen Beistand zur Seite, die Berechtigung über sein Vermögen wurde ihm entzogen.

Der Mann wehrte sich durch alle Instanzen gegen den Entscheid der Kesb bis vors Bundesgericht. Das entschied nun für die Kesb. Mehr anzeigen

Der heute 48-jährige Mann aus dem Kanton Luzern hatte im Jahr 2019 von seiner Mutter ein Millionenvermögen, darunter zwei Grundstücke, geerbt. Einige Monate danach wollte er die Hälfte der Grundstücke seiner Ehefrau schenken, berichtet das SRF über den Fall.

Seine Bank schritt dagegen allerdings ein, nachdem der Mann ihr gegenüber erklärt hatte, er werde von seiner Frau unter Druck gesetzt und mit Gewalt bedroht. Mit Einwilligung des Mannes reichte das Geldinstitut daraufhin bei der Kesb Luzern-Land eine Gefährdungsmeldung ein.

Gutachten attestiert mittelschwere bis schwere Reifestörung

Daraufhin wurde dem Mann die Berechtigung über sein Vermögen entzogen und ein Beistand zur Seite gestellt, weil die Kesb befürchtete, er könne durch seine Frau ausgebeutet werden.

Gestützt wurde diese Befürchtung laut dem SRF später durch ein psychiatrisches Gutachten, das dem Mann attestierte, er leide an einer mittelschweren bis schweren Reifestörung, weshalb er in einem schweren emotionalen Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Ehefrau stehe.

Laut dem Gutachter idealisiere der Mann seine Ehefrau, so wie er das bereits zuvor bei seiner Mutter getan habe. Er toleriere das aktenkundig aggressive und übergriffige Verhalten seiner Partnerin und sei nicht in der Lage, sich gegen sie abzugrenzen. Nach eigenen Aussagen komme er ihrem Wunsch nach, wenn sie Geld und andere Vermögenswerte von ihm wolle.

Kläger muss Gerichtskosten tragen

Der Betroffene wehrte sich in der Folge gerichtlich gegen den Entscheid der Kesb. Seine ursprüngliche Zustimmung zur Meldung an die Kesb begründete er laut dem Bericht damit, dass er nach dem Tod seiner Mutter stark überfordert war. Auch liess er ein eigenes Gutachten zu seiner psychischen Verfassung anfertigen, welches argumentierte, dass er einen anspruchsvollen Beruf ausübe, was seine emotionale Reife beweise.

Das Bundesgericht unterdessen folgte dem vorinstanzlichen Urteil des Kantonsgerichts Luzern und entschied damit im Sinne der Kesb. Das Gericht begründete das Urteil damit, der Mann habe nicht ausreichend klarmachen können, dass er nicht in einem emotionalen Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Ehefrau stehe. Die Gerichtskosten von 5000 Franken hat er zu tragen.