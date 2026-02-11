Die Gemeinde Tumbler Ridge in Kanada, wo es am Dienstag zu einem Schusswaffenangriff mit mindestens zehn Toten und rund 25 Verletzten kam. Bild: IMAGO/ZUMA Press/Sean Vokey

In einer Schule in Kanada werden mehrere Menschen getötet. In der Nähe entdeckt die Polizei auch in einem weiteren Haus Tote. Die Ermittlungen laufen.

DPA, Helene Laube dpa

In einer Schule und einem Wohnhaus in der westkanadischen Provinz British Columbia ist es zu einem Schusswaffenangriff gekommen. Nach Angaben der Polizei starben mindestens zehn Menschen, darunter die mutmassliche Schützin.

Der Vorfall ereignete sich in der kleinen Gemeinde Tumbler Ridge. Sechs Menschen wurden in der Schule tot aufgefunden, eine weitere Person starb auf dem Weg ins Spital.

Die mutmassliche Schützin wurde laut Polizei ebenfalls tot in der Schule aufgefunden.

Zwei weitere Menschen wurden in einem Wohnhaus tot aufgefunden, das nach Angaben der Polizei mit dem Schusswechsel in der Schule in Verbindung steht.

Etwa 25 Personen verletzt

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert und habe bei Ankunft mehrere Tote entdeckt.

Die Behörden meldeten, dass etwa 25 weitere Menschen Verletzungen erlitten hätten, die jedoch nicht lebensbedrohlich seien.

Bei einer Pressekonferenz bestätigte die Polizei, dass es sich bei der mutmasslichen Schützin um dieselbe Person handelt, die am Dienstag (Ortszeit) in einer an Handys in der Umgebung geschickten Warnmeldung vor einem Amokläufer beschrieben wurde. Dies berichtete der Fernsehsender CBC. In der Warnmeldung habe die Polizei die mutmassliche Verdächtige als eine Frau in einem Kleid mit braunem Haar beschrieben.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv der Schützin war zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver.