Mindestens 9 Tote und 29 Verletzte bei schwerem Unfall in Argentinien

Einsatzkräfte am Unfallort nahe Campo Viera in der Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens. Cristian VALDEZ / AFP

Verheerender Unfall in Argentinien: Bei einer Kollision mit einem Fahrzeug stürzte ein Reisecar mit 50 Fahrgästen von einer Brücke in die Tiefe. Mindestens neun Menschen sind tot, 29 weitere wurden verletzt.

Keystone-SDA, Agence France-Presse, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem schweren Verkehrsunfall in Argentinien wurden mindestens neun Menschen getötet und 29 verletzt.

Ein Reisecar mit 50 Fahrgästen an Bord kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto und stürzte in die Tiefe.

Mehr als hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Mehr anzeigen

Bei einem Sturz eines Reisecars von einer Brücke im Nordosten Argentiniens sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet und 29 weitere verletzt worden.

Der Doppeldeckerbus mit etwa 50 Fahrgästen an Bord sei am frühen Morgen mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, ins Schleudern geraten und daraufhin in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei der Provinz Misiones am Sonntag mit.

Eingeklemmte Fahrgäste befreit

Der Bus landete zum Teil in einem Flussbett. Im Laufe des Tages stieg die Zahl der Todesopfer weiter an, der Innenminister der Provinz Misiones, Marcelo Pérez, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die vorläufige Zahl von neun Toten.

Mehr als hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren am Sonntagmorgen im Einsatz, um die Verletzten zu bergen. Sie verbrachten mehrere Stunden damit, Passagiere zu befreien, die im Bus eingeklemmt waren.