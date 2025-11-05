Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar. Bild: dpa Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab. Bild: dpa Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: dpa Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen. Bild: dpa Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar. Bild: dpa Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab. Bild: dpa Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen. Bild: dpa Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen. Bild: dpa

Ein Frachtflugzeug stürzt kurz nach dem Start im US-Bundesstaat Kentucky ab – und geht in einem riesigen Feuerball auf. Die Behörden verhängen eine Ausgangssperre und warnen: «Die Lage ist ernst.»

Ein Frachtflugzeug des Paketdienstes UPS ist beim Start am Flughafen in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt.

Dabei kam es zu einer Explosion und einem Grossbrand.

Mindestens sieben Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, mindestens elf wurden verletzt.

Gouverneur Andy Beshear sagte, er gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.

Mehrere Menschen hätten sich schwerste Verletzungen zugezogen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, die Maschine mit drei Menschen an Bord sei gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) am Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt.

Sie sollte ursprünglich nach Honolulu fliegen. Mehr anzeigen

Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sieben gestiegen. Das teilte Kentucks Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville war zunächst unklar.

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem Feuerball aufging. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war. Nach Angaben der Polizei stürzte das Flugzeug rund fünf Kilometer südlich des Flughafens ab.

Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.

Truly heart-breaking. Plane crash confirmed in Louisville. I could hear explosions while on Fern Valley Road. You can see the smoke plume on radar. Prayers for the people involved, first responders, and families. pic.twitter.com/lNroatSR6g — Matthew Wine (@MatthewWine_wx) November 4, 2025

Feuerwehrleute suchen nach Opfern

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma.

Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter oder Kunden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Gelände befanden. Der demokratische Gouverneur Beshear sagte, zwei Mitarbeiter würden vermisst. Feuerwehrleute suchten in den Trümmern nach verschütteten Opfern.

Flughafen geschlossen – «Lage ist ernst»

Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre. Beshear schrieb auf der Plattform X: «Die Lage ist ernst.» Er sei auf dem Weg nach Louisville.

Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen. Flüge nach Louisville und Abflüge seien vorübergehend ausgesetzt, hiess es auf der X-Seite des Flughafens.