  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Explosion und Grossbrand Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in Kentucky

dpa

5.11.2025 - 04:46

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery
Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.

Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab.

Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.

Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery
Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.

Die Ursache des Flugzeugabsturzes war zunächst unklar.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab.

Die Maschine stürzte unmittelbar nach dem Start - und mutmasslich vollbetankt - ab.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.

Den Rettungskräften dürfte eine lange Nacht bevorstehen.

Bild: dpa

Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA - Gallery. Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Bild: dpa

Ein Frachtflugzeug stürzt kurz nach dem Start im US-Bundesstaat Kentucky ab – und geht in einem riesigen Feuerball auf. Die Behörden verhängen eine Ausgangssperre und warnen: «Die Lage ist ernst.»

DPA

05.11.2025, 04:46

05.11.2025, 07:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Frachtflugzeug des Paketdienstes UPS ist beim Start am Flughafen in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt.
  • Dabei kam es zu einer Explosion und einem Grossbrand.
  • Mindestens sieben Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, mindestens elf wurden verletzt.
  • Gouverneur Andy Beshear sagte, er gehe davon aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.
  • Mehrere Menschen hätten sich schwerste Verletzungen zugezogen.
  • Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, die Maschine mit drei Menschen an Bord sei gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) am Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt.
  • Sie sollte ursprünglich nach Honolulu fliegen.
Mehr anzeigen

Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sieben gestiegen. Das teilte Kentucks Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville war zunächst unklar.

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem Feuerball aufging. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war. Nach Angaben der Polizei stürzte das Flugzeug rund fünf Kilometer südlich des Flughafens ab.

Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.

Feuerwehrleute suchen nach Opfern

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma.

Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter oder Kunden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Gelände befanden. Der demokratische Gouverneur Beshear sagte, zwei Mitarbeiter würden vermisst. Feuerwehrleute suchten in den Trümmern nach verschütteten Opfern.

Flughafen geschlossen – «Lage ist ernst»

Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre. Beshear schrieb auf der Plattform X: «Die Lage ist ernst.» Er sei auf dem Weg nach Louisville.

Der Flughafen wurde nach dem Vorfall geschlossen. Flüge nach Louisville und Abflüge seien vorübergehend ausgesetzt, hiess es auf der X-Seite des Flughafens.

Meistgelesen

Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft +++ zwei Demokratinnen gewinnen in Virginia und New Jersey
Wie Mamdanis Wahlsieg das Fundament der Demokraten erschüttert
Mann fährt 7 Mal durch Fahrverbot – Richterin zeigt Verständnis
Trump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Shutdown-Chaos: Minister droht mit Schliessung von Lufträumen
Wo und wann der Supermond am besten zu sehen ist

Mehr zum Thema

Flugzeugabsturz in Indien. Überlebender berichtet: «Ich kann nicht fassen, wie ich überlebt habe, ich dachte, ich würde auch sterben»

Flugzeugabsturz in IndienÜberlebender berichtet: «Ich kann nicht fassen, wie ich überlebt habe, ich dachte, ich würde auch sterben»

Traurige Gewissheit. Flugzeugabsturz in Russland – alle 49 Personen an Bord tot

Traurige GewissheitFlugzeugabsturz in Russland – alle 49 Personen an Bord tot

Spektakulärer Einsatz. Kran hievt Flugzeug aus dem Vierwaldstättersee – Schiff transportiert es ab

Spektakulärer EinsatzKran hievt Flugzeug aus dem Vierwaldstättersee – Schiff transportiert es ab