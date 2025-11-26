  1. Privatkunden
Video zeigt Inferno Grossbrand verwüstet Hochhaus in Hongkong – weiter Menschen eingeschlossen

dpa

26.11.2025 - 14:36

Brand Hongkong

Brand Hongkong

26.11.2025

Dichte Rauchschwaden, brennende Gerüste und eine Todesfalle: In einer Hochhaus-Wohnanlage in Hongkong wütet ein Grossbrand. Die Zahl der Todesopfer steigt stündlich.

,

DPA, Redaktion blue News

26.11.2025, 14:36

26.11.2025, 14:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Grossbrand in einer Hochhaussiedlung in Hongkong sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.
  • Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers waren noch zahlreiche Menschen in den brennenden Gebäuden eingeschlossen
  • Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz.
Mehr anzeigen

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Bei einem Grossbrand in einer Wohnanlage mit mehreren Hochhäusern in Hongkong sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 15 weitere Menschen sind in einem kritischen Zustand.

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten, gehörte auch ein Feuerwehrmann zu den Todesopfern. Zunächst war von vier Toten berichtet worden, die Opferzahlen mussten im Laufe der Zeit mehrmals korrigiert werden.

Medienberichten zufolge sind noch immer Menschen im Inneren des Hochhaus-Wohnkomplexes eingeschlossen. Flammen und Rauchentwicklung hätten sie daran gehindert, ins Freie zu gelangen, hiess es.

Zweithöchste Alarmstufe 

Der Brand war in der Wohnanlage Wang Fuk Court im Stadtteil Tai Po ausgebrochen und wurde rasch auf Stufe 4 hochgestuft – die zweithöchste Gefahrenstufe in Hongkong. Mindestens drei der insgesamt acht Wohnblöcke mit mehr als 1900 Wohnungen waren laut «South China Morning Post» betroffen.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Rettungskräfte versuchen seit Stunden, den Brand eines Hochhauskomplexes in Hongkong zu löschen.
Rettungskräfte versuchen seit Stunden, den Brand eines Hochhauskomplexes in Hongkong zu löschen.
Chan Long Hei/AP/dpa

