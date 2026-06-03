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DDR-Militärstation mit Vogelkot und Rost Mini-Insel kommt für mindestens 39'000 Euro unter den Hammer

SDA

3.6.2026 - 06:27

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery
Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen.

Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Die Auktion findet am 4. Juni in Hamburg statt.

Die Auktion findet am 4. Juni in Hamburg statt.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro.

Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall.

Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Abgelegen und nur über den Seeweg erreichbar – was mit der Insel passiert, entscheidet der Käufer.

Abgelegen und nur über den Seeweg erreichbar – was mit der Insel passiert, entscheidet der Käufer.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Den Zustand des Gebäudes beschreibt das Auktionshaus als «marode».

Den Zustand des Gebäudes beschreibt das Auktionshaus als «marode».

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery
Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen.

Die künstliche Insel steht im Greifswalder Bodden, südöstlich der Insel Rügen.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Die Auktion findet am 4. Juni in Hamburg statt.

Die Auktion findet am 4. Juni in Hamburg statt.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro.

Das Mindestgebot liegt bei 39.000 Euro.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall.

Nach der Wende geriet die Insel nach und nach in Verfall.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Abgelegen und nur über den Seeweg erreichbar – was mit der Insel passiert, entscheidet der Käufer.

Abgelegen und nur über den Seeweg erreichbar – was mit der Insel passiert, entscheidet der Käufer.

Bild: dpa

Mit Vogelkot und Rost: Mini-Insel vor Rügen wird versteigert – Gallery. Den Zustand des Gebäudes beschreibt das Auktionshaus als «marode».

Den Zustand des Gebäudes beschreibt das Auktionshaus als «marode».

Bild: dpa

Bei einer Auktion am 4. Juni in Hamburg kann der Traum einer eigenen Insel zumindest ansatzweise in Erfüllung gehen. Zum Verkauf steht die ehemalige DDR-Militärstation Ostervilm in der Ostsee, südöstlich der Insel Rügen.

Keystone-SDA

03.06.2026, 06:27

03.06.2026, 06:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Auktion am 4. Juni in Hamburg wird die ehemalige DDR-Militärstation Ostervilm in der Ostsee versteigert.
  • Das Mindestgebot liegt bei 39'000 Euro.
  • Einige Interessenten haben offenbar schon Ideen zur künftigen Nutzung.
  • Nach dem Ende der DDR geriet die Insel trotz wechselnder Besitzer immer mehr in Verfall.
  • Die Insel diente der Volksmarine der DDR als sogenannte Entmagnetisierungsstation.
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Der Anblick der rund 250 Quadratmeter grossen Plattform im Greifswalder Bodden samt Gebäude ist gespenstisch. Türen und Fenster sind aus den Angeln gerissen, die Holzdielen teils eingestürzt. Das Gebäude mit Grünspan und Vogelkot übersät, dazwischen rostende Bauelemente.

Die Insel diente der Volksmarine der DDR als sogenannte Entmagnetisierungsstation, wie die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG mitteilt. Marineschiffe seien hier über eine Kabelschleife im Meer behandelt worden, damit sie nicht von Seeminen mit Magnetzündern erkannt werden.

Die Plattform diente der DDR-Volksmarine zum Entmagnetisieren von Schiffen, damit sie nicht von Seeminen mit Magnetzündern erkannt werden. (Archivbild)
Die Plattform diente der DDR-Volksmarine zum Entmagnetisieren von Schiffen, damit sie nicht von Seeminen mit Magnetzündern erkannt werden. (Archivbild)
Bild: Keystone/dpa/Philip Dulian

Plattform auf 600 Holzpfählen

Es ist eine künstliche Insel in einer Wassertiefe von etwa zehn Metern. Errichtet wurde sie nach Angaben des Auktionshauses 1954 auf rund 600 Holzpfählen. Auf der Plattform gab es ein Wohnhaus und einen Waschraum, «spartanisch aber funktional», heisst es dazu im Katalog.

Nach dem Ende der DDR geriet die Insel trotz wechselnder Besitzer immer mehr in Verfall. Den Zustand beschreiben die Auktionatoren als «marode». Natur, Vogelkot und Vandalismus setzten dem Gebäude zu. Es gibt Setzungsrisse.

Mindestgebot: 39'000 Euro

Das Mindestgebot liegt bei 39'000 Euro. Einige Interessenten hätten schon Ideen zur künftigen Nutzung, sagt Hanna Scheibeler, Sachbearbeiterin des Auktionshauses. Demnach könnte auf dem Eiland etwa ein Kasino, eine Hochzeitslocation oder eine abgelegene Bar in der Ostsee entstehen. «Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt», sagt sie.

Auch Burkhard Lenz aus Putbus auf Rügen hatte nach dem Ende der DDR mit einem Freund Ideen, die Insel für etwaige Weiternutzungen umzubauen. Er kannte viele Soldaten der Volksmarine, die zu DDR-Zeiten auf der geheimen Insel gearbeitet haben und zum Fussballspielen nach Putbus gekommen sind, wie er erzählt. Die Einrichtung sei nicht für einen längeren Aufenthalt gedacht gewesen. Meist seien die Soldaten nur einzelne Tage auf der Insel gewesen, wenn mehr zu tun war, auch mehrere Tage.

«Da gab es nicht viel», sagt Lenz, der Mitte der 1990er Jahre mit dem Freund die Insel vermessen hat. «Man hatte keine 220 Volt, es gab auch kein Trinkwasser auf der Insel. Das wurde immer mit Tanks da 'rübergebracht.» Die Pläne, die er und sein Freund geschmiedet haben, zerschlugen sich dann wieder, wie er berichtet. «Nach mehreren Gesprächen mit Fachleuten dazu haben wir alles fallen lassen.»

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